Le pagelle del Valencia - Guedes e Wass a segno, Neto insuperabile

Risultato finale: Villarreal-Valencia 1-3

Neto 7 - Incolpevole sul gol del Villarreal, evita che il passivo possa essere peggiore con un diversi di interventi su conclusioni dalla distanza e ravvicinate.

Roncaglia 5,5 - Prova a farsi vedere sulla corsia di destra ma col passare dei minuti arretra il proprio baricentro vista la spinta del Villarreal (Dal 59’ Piccini 6 - Dà più solidità in fase di non possesso, positivo in fase di spinta).

Garay 6 - Quando il Villarreal alza i giri del motore sbanda come tutta la difesa. In ritardo l’intervento in area su Iborra che genera il rigore dell’1-1. Secondo tempo di sostanza e sacrificio.

Gabriel 6 - Imposta dalle retrovie cercando lanci che saltano il centrocampo. Rischia qualcosa di troppo ma solo nella fase finale del primo tempo.

Gayà 6,5 - Si immola su Moreno con una scivolata che vale un gol. Non contento serve a Wass il pallone che porta in vantaggio i suoi nel finale.

Torres 5,5 - Va a corrente alternata sulla fascia destra sfornando anche cross interessanti. Da rivedere l’apporto in fase difensiva (Dal 61’ Coquelin 6 - Pronti via e si fa vedere in proiezione offensiva, entra bene nel match).

Parejo 6 - Fallisce il tiro dal dischetto che, per sua fortuna, Gonçalo Guedes poi ribadisce in rete. Nella ripresa prende per mano i suoi compagni.

Wass 7 - Fa molta densità invece quando la squadra non è in possesso del pallone, sigla il 2-1 con un sinistro al bacio che fredda il Madrigal.

Guedes 7,5 - E’ il più lesto a ribadire il pallone in rete sulla respinta di Andrés Fernandez. Trova il gol della sua doppietta nel finale che, probabilmente, proietta i suoi in semifinale di Europa League.

Gameiro 6 - Cerca spesso il dialogo con Rodrigo, va vicino al raddoppio ma Alvaro Gonzalez gli nega la gioia del gol (Dal 70’ Cheryshev 6,5 - Impatto più che positivo sul match, serve a Gonçalo Guedes il pallone del definitivo 3-1).

Rodrigo 6 - Generoso, fa a sportellate con la difesa del Villarreal. Gli manca il gol ma è difficile trovare spazi.