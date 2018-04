Le pagelle del Valencia - Neto, errore che pesa. Guedes ha classe

Celta Vigo-Valencia 1-1

Neto 5 - Sul gol del Celta Vigo c'è anche la sua firma, oltre a quella di Maxi Gomez e Wass. Sul colpo di testa sbaglia nel posizionamento e anche nell'intervento. Errore che pesa.

Vezo 5,5 - Viene saltato troppo spesso sulla fascia, tant'è che spesso deve ricorrere ai falli. In difficoltà soprattutto nella fase iniziale dell'incontro.

Garay 5,5 - Spesso esce troppo alto, lasciando buchi in mezzo all'area. Non occupa sempre bene lo spazio.

Gabriel 6 - Prestazione sufficiente, senza sbavature e con la concentrazione sempre bella alta per fronteggiare le continue incursioni degli avversari.

Lato 5,5 - Acerbo, a volte troppo irruento come il collega dall'altro lato. Bene però in fase di spinta.

Pereira 5 - Stecca l'esterno, ancora una volta. Un paio di tentativi nel primo tempo e poco altro. Non incide.

Soler 6 - Si destreggia bene a centrocampo, dando il suo contributo soprattutto in fase di rifinitura per gli attaccanti.

Kondogbia 6,5 - Come al solito combatte a centrocampo, mettendo tutto, fino all'ultima briciola di sudore. E' rinato, dopo l'Inter, e si vede.

Guedes 6,5 - Non è brillantissimo, giunge stanco a questo finale di stagione. Ma il tocco di fino non manca mai, come quello che smarca Mina per l'1-0 del Valencia. Dal 78' Torres s.v.

Mina 7 - Segna e non esulta, in onore degli anni da canterano al Celta. Il fiuto del gol non gli manca, va ancora a segno. Attaccante moderno. Dall'85' Vietto s.v.

Rodrigo 5,5 - Poco incisivo, non trova le giuste misure subito. Primo tempo da dimenticare, sicuramente meglio nella ripresa.