Le pagelle del Valencia - Parejo è ovunque, Garay insuperabile

Risultato finale: Siviglia-Valencia 0-1

© foto di J.M.Colomo

Neto 6 - Viene poco chiamato in causa dagli attaccanti del Siviglia, qualche parata abbastanza semplice. Pomeriggio abbastanza tranquillo per l'ex portiere di Fiorentina e Juventus.

Wass 6 - Arrivato da centrocampista, ormai riciclato terzino destro con buoni risultati. L'ex Celta Vigo ha un compito non facile nel contenere Quincy Promes, prende il tempo all'esterno del Siviglia vanificandolo.

Garay 6,5 - Il cardine della retroguardia di Marcelino, il gigante argentino le prende praticamente tutte. Lavora bene in anticipo su Munir, quando piovono traversoni è sempre il primo a liberare la propria area di rigore.

Gabriel Paulista 6 - Il brasiliano beneficia senza dubbio della presenza al suo fianco di Garay, stringe le maglie con l'argentino rendendo complicate tutti i tentativi di imbucate centrali del Siviglia.

Gayà 6,5 - Parte timido, con il passare dei minuti comincia a macinare chilometri lungo la corsia mancina. Taglia alle spalle di Banega e si guadagna anche il calcio di rigore poi realizzato da Dani Parejo.

Soler 6,5 - Un primo tempo da incorniciare per il giovane esterno spagnolo, dà un saggio della sua classe saltando ripetutamente Gonalons e Wober. Nella ripresa si sacrifica in fase difensiva. (Dal 79' Ferran Torres sv).

Parejo 7 - Senza alcun dubbio il migliore in campo della formazione ospite, segna e non solo. Svolge un egregio lavoro a centrocampo in fase di costruzione, sfiora la segnatura su punizione ed è freddo dal dischetto a fine primo tempo.

Kondogbia 6 - Tanto lavoro di contenimento nonostante qualche errore iniziale, cresce alla distanza quando il gioco si fa più duro e fisico. Mediano insostituibile nello scacchiere di Marcelino.

Guedes 5,5 - ll portoghese prova a pungere lungo la corsia mancina, una serie di buone giocate senza però riuscire ad imbeccare quella decisiva. Da un giocatore della sua qualità ci si poteva aspettare qualcosa in più. (Dal 46' Cheryshev 6 - Alla prima giocata della partita, serve il pallone per Gameiro che colpisce la traversa).

Rodrigo 5,5 - Uno dei protagonisti più attesi buca l'appuntamento. L'attaccante spagnolo non riesce quasi mai ad impensierire la difesa del Siviglia non calciando mai verso la porta di Diaz.

Gameiro 6 - Un primo tempo abbastanza sonnecchiante, nella ripresa ha un pallone al limite e spacca la traversa. Ingenerosi i fischi dei suoi ex tifosi al momento del cambio visto che in maglia Siviglia ha scritto pagine di storia. (Dal 76' Santi Mina sv).