Le pagelle del Valencia - Primo gol di Lato, Guedes talento vero

Risultato finale Valencia-Villarreal 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Neto 6 - Il tiro di Trigueros è facile preda del portiere, spettatore non pagante della gara. Senza difficoltà, ferma a terra anche il debole tentativo di Pedraza.

Wass 6.5 - Dà gas sulla corsia destra e forma una buona catena con Ferran. Rende la serata particolarmente difficile a Pedraza, che compie numerosi falli per fermarlo.

Roncaglia 6 - Gestisce con leadership la retroguardia, rimanendo sempre concentrato nonostante il poco lavoro da svolgere. In caso di bisogno, sa però essere arcigno.

Diakhaby 6.5 - La difesa del Valencia non corre grossi pericoli, quando capita salva con mestiere come su Moreno. Talvolta pecca di superficialità e rischia di perdere dei palloni sanguinosi.

Lato 7 - Primo gol in carriera per l'esterno difensivo, che non fa rimpiangere gli assenti Piccini e Garay. Il suo sinistro al volo mette in cassaforte la qualificazione in semifinale.

Ferran 6 - Positivo nel primo tempo, quando in tandem con Wass costringe Pedraza a rimanere basso. Nella ripresa invece si limita a far salire la squadra.

Soler 6 - Gestisce con ordine la manovra di gioco, amministrando la palla più che andando in pressione. Tanto basta per tenere il pallino della gara senza difficoltà. (Dal 46' Paulista 6 - Va a puntellare la difesa, a risultato già acquisito, senza correre rischi).

Parejo 7 - Dimostra un'ottima visione di gioco quando va a inserirsi tra le linee e crea superiorità numerica. La ciliegina sulla torta alla bella prestazione è la rete del raddoppio. (Dal 62' Coquelin 6 - Prezioso in fase di copertura, compie un paio di recuperi importanti).

Guedes 7 - Ha talento ed è devastante. Nel primo tempo fa quello che vuole con gli avversari, poi abbassa i ritmi dopo aver confezionato l'assist al bacio per il vantaggio di Lato. (Dal 68' Lee 6 - Nei venti minuti a disposizione offre un paio di spunti).

Mina 6 - E' il meno propositivo e attivo del reparto offensivo, troppo sprecone. Nella ripresa si divora il facile tris, sparando alle stelle davanti al portiere.

Gameiro 6.5 - Sa farsi trovare nel posto giusto nel momento giusto. Raccoglie i suggerimenti dei compagni e ha due occasioni sui piedi, che però non riesce a concretizzare.