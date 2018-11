Le pagelle del Valencia - Rodrigo ispira, Soler e Mina sono cecchini

© foto di J.M.Colomo

Neto 5 - Il gol dell'1-1 ce l'ha anche lui sulla coscienza. Battezza fuori una traiettoria che invece si rivela essere precisa all'angolino. Allungandosi probabilmente ci sarebbe arrivato. Una macchia.

Wass 6 - Se la cava bene sulla destra, quando può combina con Soler formando un buon asse da quel lato.

Garay 6,5 - Provvidenziale una sua chiusura su Nsamé che stava per calciare a botta sicura. Poche volte disattento, buona prova.

Gabriel 5,5 - A volte si fa sorprendere alle spalle dagli inserimenti dello Young Boys. Costretto a commettere fallo in un paio di circostanze.

Gayà 6 - Garanzia in ambo le fasi sulla corsia sinistra. Ha buona gamba, anche se oggi spinge il giusto, senza esagerare.

Soler 7,5 - Il gol dopo la bella percussione nella ripresa è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione da migliore in campo. Scatenato, prima si rende pericoloso, poi è un cecchino con il suo diagonale che chiude i conti.

Coquelin 6 - Se la cava bene sia quando c'è da difendere che da attaccare. Si fa vedere per un paio di inserimenti offensivi coi tempi giusti.

Kondogbia 6 - L'ex Inter tiene bene la posizione, gestisce bene la sua corsa e non va mai in affanno. Dall'87' Ruben Vezo s.v.

Guedes 5,5 - Non era nelle migliori condizioni ma Marcelino ha voluto schierarlo comunque. Il risultato è una prova opaca, il portoghese è incapace d'accendersi e fornire i suoi soliti sprint. Dal 75' Torres s.v.

Rodrigo 7 - Ispirato ed ispirante. Per una notte si toglie i panni del bomber e si mette addosso quelli del rifinitore, con tantissima qualità. Prima per Santi Mina, poi per Soler fa ancora meglio. Due assist a referto per far capire che nei gol del Valencia dev'esserci sempre il suo zampino.

Santi Mina 7 - Primo gol da vero attaccante, si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Poi un altro sfruttando le sue classiche doti. Un attaccante tuttofare, che davanti al portiere ci sa fare. La firma su questo successo è anche sua. Dal 69' Gameiro 6 - Un paio di buone combinazioni, ma entra nel momento più spento della partita.