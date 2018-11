Le pagelle del Valencia - Si salva Diakhaby, l'attacco non punge

Risultato finale: Juventus-Valencia 1-0

Neto 6 - Non sfigura nel confronto con l'ex, ed è al contrario tra le note più liete della serata valenciana. Guizzi dal coefficiente di difficoltà non elevatissimo, ma sbaglia poco. Inerme sull'uno a zero di Mandzukic.

Wass 5,5 - Serata a due facce. L'apporto in transizione prima dell'intervallo è notevole, cerca anche la porta con un destro che gravita non lontano dal legno. Più in affanno nella ripresa, quando Cancelo - dirottato sul suo lato - aumenta i giri.

Gabriel Paulista 5 - Regge all'urto bianconero in tandem con Diakhaby nei primi quarantacinque. Poi perde tramontana e distanze: sbeffeggiato dal gioco di gambe di Ronaldo, che serve l'assist a Mandzukic. Per il resto, qualche lettura errata alternata a rammendi discreti.

Diakhaby 6,5 - Primo tempo di collaborazione proficua con Gabriel Paulista chiuso da una zuccata poderosa ribattuta un riflesso eccezionale di Szczesny. Il più delle volte monopolizza le palle alte che transitano dalle zone di sua competenza. Ampiamente evitabile la deviazione di braccio in mischia.

Gayà 5 - Nella prima metà fatica a conciliare la massiccia dose di spinta all'accortezza necessaria in contenimento. Cancelo è cliente scomodo e lui stenta ad imbastire un'opposizione efficace ai break del dirimpettaio. Si perde Mandzukic sulla rete bianconera.

Coquelin 5,5 - Generosità e sostanza che contribuiscono ad intasare il traffico sul binario quando la Juve muove palla. Non trova sbocchi nei metri finali, sfiancato dalle corse a sostegno di Wass.

Kondogbia 5 - La vista dello Stadium rievoca vecchi fantasmi e lo proietta idealmente al passato nerazzurro. Qualche buon rammendo cui fa seguito sistematicamente l'errore in impostazione. Sprofonda insieme alla truppa dopo il timbro di Mandzukic. (Dal 72' Soler - Combina poco dopo l'ingresso).

Parejo 6 - Prova come può a mettere ordine anche nelle circostanze più avverse. Regia scolastica, ma comunque utile alla causa. Si divide tra le due fasi e garantisce per ampi tratti equilibrio con buon senso tattico.

Guedes 6 - Parte col piede giusto e nelle prime battute prova a pungolare Cancelo, anche se non graffia come vorrebbe. Tra i più intraprendenti, pur al netto di qualche errore in palleggio. Finale in calando, anche perché i compagni staccano la spina.

Rodrigo 5 - La sua serata si esaurisce dopo appena quarantacinque minuti. Prima metà di complessiva inefficacia, non scalda l'asse con Santi Mina e si scontra sistematicamente contro l'opposizione dei docenti harvardiani Bonucci e Chiellini. Lo rileva Gameiro dopo l'intervallo. (Dal 46' Gameiro 5 - Il suo innesto non sposta alcun equilibrio).

Santi Mina 5 - Al pari del compagno di ventura non accende la luce ed è sostanzialmente disinnescato dai due centrali opposti. Le difficoltà si moltiplicano in un secondo tempo in cui esibisce poco. Richiamato alla base qualche minuto dopo il centro decisivo di Mario Mandzukic. (Dal 68' Batshuayi 5,5 - Zero sussulti e un giallo rimediato sei minuti dopo l'ingresso).