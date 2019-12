Le pagelle del Valencia: Soler segna, Domenech para (quasi) tutto

Risultato finale Valencia-Real Madrid 1-1

© foto di J.M.Colomo

Domenech 6.5 – Un avvio di fuoco quello del portiere valenciano che dice no almeno 4 volte agli attaccanti madrileni mettendo in mostra le proprie doti. Capitola solo nel finale, non dopo aver respinto la conclusione di testa, a botta quasi sicura, del collega Courtois.

Wass 6.5 – Jolly tuttofare del Valencia, si piazza sull'esterno destro senza risparmiarsi: svolge il suo compito in maniera diligente senza evitare, quando serve, l'intervento duro sugli avversari. Suo, inoltre, gran parte del merito del gol di Soler al quale offre un assist al bacio.

Garay 6 – Benzema, Isco e Rodrygo sono clienti scomodi: all'inizio soffre le iniziative soprattutto del francese, poi prende le misure agli avanti blancos limitandone la pericolosità offensiva.

Gabriel 6 – Come il compagno di reparto in avvio di match sembra soffrire molto gli attaccante madrileni, poi cresce nella ripresa quando il Valencia non rischia praticamente nulla.

Jaume 6 – Attento e ordinato in fase difensiva, non sfigura neanche quando c'è da offendere: schierato a sorpresa da Celades, il terzino non sfigura neanche davanti ai grandi del calcio spagnolo. (Dal 60' Vallejo 5.5 – Ha sui piedi una buona occasione per chiudere il match ma calcia debolmente su Courtois; con il senno di poi un errore decisivo)

Coquelin 6.5 – Agisce da scudo davanti alla difesa facendo filtro in mezzo al campo e soprattutto annullando Modric, non certo l'ultimo arrivato. La standing ovation che il pubblico gli riserva all'uscita dal campo vale più di un gol. (Dal 83' Kondogbia s.v. - Pochi minuti a disposizione per il francese, impossibile lasciare traccia per lui.)

Torres 6.5 - In mediana insieme a Parejo, regala grandi giocate e tanta corsa al servizio della causa: sempre pronto a sacrificarsi per i compagni mette in mostra anche tanta qualità che però non basta per portare a casa i 3 punti (Dal 90' Diakhaby s.v. - entra in campo soprattutto per far passare il tempo, ma deve assistere al pareggio blancos senza poter fare nulla.)

Soler 7 – Sostanza e quantità per il centrocampista bianconero, ma soprattutto il grande merito di indirizzare una partita complicatissima con la rete che vale il momentaneo vantaggio, vanificato solo dal gol di Benzema a tempo praticamente scaduto.

Parejo 6.5 – Il centrocampista del Valencia è l'uomo ovunque di Celades: attacca e difende con la stessa intensità unendo una tecnica sopraffina. Trascina i compagni e incita il pubblico, un leader nato al quale manca solo il guizzo vincente per vivere una serata da incorniciare

Gaya 6 – Si piazza sulla fascia sinistra arrivando spesso e volentieri sul fondo: nessuno riesce a sfruttare i suoi cross, ma l'apporto alla manovra offensiva da parte dell'esterno è importante per tutto il Valencia.

Rodrigo 6 – Partita di sacrificio la sua, stretto nella morsa dei difensori del Real Madrid: l'attaccante riesce comunque a fare il suo tenendo in costante apprensione la retroguardia blancos.