Le pagelle del Valladolid - bene Oscar Plano, Nacho spaesato

Masip 6,5 - Risponde presente in quelle rare occasioni in cui l'Atletico si palesa davanti a lui. Parata di faccia decisiva su Morata.

Moyano 6 - Gran gara, nonostante l'ammonizione. Contiene bene Saul e chi prova ad incunearsi dal suo lato.

Kiko Olivas 6,5 Prestazione solida per il difensore centrale, che contiene bene Diego Costa non facendogli vedere praticamente mai il pallone.

Salisu 6 - Spicca un po' meno del compagno di reparto, ma conduce comunque una gara ordinata.

Nacho 5 - Si perde troppo spesso Morata e non si propone praticamente mai in avanti se non con qualche cross sbilenco.



Oscar Plano 6,5 - Classe cristallina per il n.10 biancomalva: talento, dribbling, e corsa in una gara però davvero troppo bloccata.

Joaquin 5,5 - Si vede poco, davvero troppo poco se non nell'occasione in cui stende Morata e viene ammonito.

Michel 6 - Imposta, e lo fa bene pur non vedendo mai i suoi concludere pericolosamente verso la porta di Oblak.

Dall'84 Anuar sv

Toni Villa 5 - Male quest'oggi. Dà pochissimo, e per lo più dà botte ai Colchoneros e soprattutto a Morata.

Dal 65 Waldo 5,5 - Fa un po' di più di chi lo ha preceduto, ma è ancora decisamente lontano da una sufficienza piena.

Sandro 4,5 - Impossibile dare di più per una gara comunque generosa ma macchiata con un rigore calciato in curva e che poteva regalare l'1-0 parziale ai suoi.

Dal 69' Unal 6 - Lotta, fa sponde e prova a far salire la squadra: sta tornando il giocatore decisivo visto negli anni passati.

Sergi Guardiola 6 - Si vede poco in fase conclusiva, ma dimostra generosità e voglia di fare imbastendo diverse azioni per i compagni.