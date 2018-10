Le pagelle del Viktoria Plzen - Disastro generale. Hejda da incubo

Risultato finale: Roma-Viktoria Plzen 5-0

Kozacik 5 - Costretto a raccogliere per ben quattro volte il pallone di fondo al sacco, non perfetto in occasione del poker della Roma deviando sul destro di Kluivert il tocco morbido e non irresistibile di Under.

Reznik 4,5 - Prova senza successo a tamponare le iniziative sulla sua corsia di Justin Kluivert, in avvio di gara si rende protagonista di un movimento errato che permette a Dzeko di realizzare il vantaggio giallorosso. Va anche vicino alla rete personale mandando di testa di poco a lato.

Hejda 4 - Impartisce lezioni su come non marcare l'attaccante avversario in area di rigore, fin troppo passivo nell'osservare Edin Dzeko che in occasione della seconda rete calcia indisturbato verso la porta di Kozacik. Nella ripresa sbaglia ancora sempre sul bosniaco.

Hubnik 5 - Nel naufragio generale prova a resistere da capitano, qualche intercetto degno di nota ma ha ben poco da fare sugli errori marchiani commessi dai compagni di reparto. Nel finale è in imbarazzo come il resto della squadra.

Limbersky 5 - Vecchia conoscenza del campionato italiano con sole quattro presenze con la maglia del Modena, prova qualche interessante traversone sulla corsia mancina ma ha davvero vita difficile contro l'ispirato Under in fase difensiva. Imbucato da Pellegrini in occasione della rete di Under.

Prochazka 5 - E' l'uomo designato da Vrba per svolgere il lavoro sporco in mezzo al campo, spesso preso in mezzo da Pellegrini vede poco la palla e gli avversari per una prestazione alquanto mediocre.

Hrosovsky 4,5 - La brutta copia del calciatore ammirato nella scorsa edizione dell'Europa League, perde una grande quantità di palloni in fase di impostazione e non chiude mai su Pellegrini che rimane sempre colpevolmente libero.

Zeman 5,5 - Aveva già segnato all'Olimpico il gol della bandiera due stagioni fa in Europa League, stavolta non riesce mai a calciare verso la porta di Olsen ed ingaggia un discreto duello con Kolarov lungo la corsia mancina. (Dal 72' Ekpai 5 - Si fa spesso rubare palla sull'esterno dal giovane Pellegrini con troppa facilità).

Horava 5 - Si nota soltanto nell'occasione che porta al colpo di testa di Reznik servendo l'assist per il compagno, per il resto rimane sempre imbavagliato nella morsa di Nzonzi e Cristante. (Dal 66' Kolar 5 - Entra non in perfette condizioni fisiche ma non si fa mai veramente notare).

Kovarik 4,5 - Probabilmente nemmeno Florenzi si accorge della sua presenza in campo, tocca pochissimi palloni e non mette praticamente mai in difficoltà il terzino della Roma sulla corsia di competenza.

Krmencik 5 - L'attaccante principe del Viktoria Plzen si vede pochissimo nella serata dell'Olimpico, sempre ben francobollato da Fazio che non gli concede spazio. Ha una buona occasione nella ripresa ma spreca. (Dal 78' Reznicek sv).