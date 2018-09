Le pagelle del Viktoria Plzen - Non basta Krmencik, Hubnik dura 45'

Kozacik 6 - Esente da colpe sul gol di Chalov, a cui nel primo tempo aveva tolto un pallone dall'incrocio dei pali. Decisivo anche in un altro intervento, a tu per tu con l'attaccante.

Reznik 5 - Se la cava bene su quella fascia, non soffrendo più di tanto, anche se la rete dell'1-2 arriva proprio da quella zona di campo. E poi commette l'errore causando il rigore finale per il CSKA. Il pareggio è perlopiù colpa sua, troppo ingenuo.

Pernica 5,5 - Si fa aggirare troppo facilmente in un paio di circostanze, specie quando il CSKA Mosca gioca palla al piede.

Hubnik 6 - Primo tempo maestoso, in cui non fa passare nessuno ed è un vero e proprio muro. Poi però si fa anticipare da Chalov sul gol e alla distanza risente un po' delle tante energie spese nella prima frazione.

Limbersky 7 - E' senza dubbio tra i migliori in campo. Un fattore sulla fascia, i suoi cross rendono tutto più difficile ai russi. Mostra anche una buona tecnica, deliziosi i suoi suggerimenti.

Horava 6,5 - Spende tanto, corre il triplo rispetto ai compagni. Tocca una miriade di palloni, mettendosi al centro dell'azione costantemente. Alla fine esce tra gli applausi. Dall'89' Hejda s.v.

Hrosovsky 5,5 - Si vede molto meno rispetto al collega e, soprattutto nella ripresa, sbaglia un paio di tocchi banali.

Kopic 5,5 - I compagni lo cercano spesso, ma non sembra la sua serata. Poco preciso, a parte qualche conclusione da fuori è evanescente.

Kolar 5 - Completamente fuori dalla partita. Quasi sembra nasconcersi alle spalle degli avversari, talmente pochi sono i palloni che tocca in questa serata. Dal 64' Cermak 5 - Come stregata quella posizione di campo, perché anche il numero 25 entra e non riesce ad incidere.

Kovarik 6 - Non smette mai di prendere il fondo sulla corsia mancina, una delle caratteristiche della sua prova è la caparbietà. Positivo.

Krmencik 7,5 - Tutti si aspettavano un gol, lui fa doppietta. Fa reparto da solo là davanti, è spietato davanti al portiere, è un bomber di razzo, un ariete che da solo riesce a far paura alla difesa russa. Dal 74' Reznicek s.v.