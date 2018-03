Le pagelle del Villarreal - Bacca croce e delizia, Fornals spacca la sfida

Risultato finale: Las Palmas-Villarreal 0-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Asenjo 6 - Chiamato ad effettuare soltanto una parata in tutto il corso della sfida, un secondo tempo praticamente da spettatore non pagante.

Rukavina 6 - Senza infamia e senza lode la sua prestazione, riesce con poca fatica a tenere a bada Tana che praticamente non lo punta mai.

Bonera 6 - Qualche imperfezione in marcatura su Calleri che poteva costare cara, cresce con il passare dei minuti mettendo il lucchetto alla difesa del Villarreal.

Alvaro 6 - Quasi identico discorso fatto per Bonera, riesce a limitare la freschezza prima di Erik Exposito e poi nel secondo tempo di Momo senza correre rischi.

Costa 5,5 - Costretto ad alzare bandiera bianca nel primo tempo per un colpo subito, si prende subito un giallo per un fallo abbastanza inutile ai danni di Halilovic. (Dal 35' Marin 6 - Offre il suo buon contributo in fase difensiva marcando da vicino Halilovic).

Hernandez 6,5 - Prestazione di solidità per il centrocampista di Calleja, tanti i palloni recuperati a centrocampo e dispensati per i compagni.

Trigueiros 6,5 - Soprattutto nella seconda frazione sale il livello della sua prova, gioca a testa alta scegliendo sempre la via più semplice per servire i compagni.

Fornals 7 - L'uomo che ha deciso la partita del Gran Canaria, prima serve l'assist per Bacca poi con la sua velocità spacca la difesa del Las Palmas.

Raba 5,5 - Si fa vedere con prepotenza dopo soli due giri di orologio impegnando Chichizola, peccato però che la sua gara finisca su quel mancino parato dal portiere del Las Palmas. (Dal 60' Sansone 6,5 - Tiene sulle corde la difesa del Las Palmas, nel finale trasforma il calcio di rigore provocando anche l'espulsione di Galvez).

Soriano 6 - Poteva fare qualcosa in più ma è tiene sempre in apprensione Michel Macedo, ha l'opportunità di segnare ma viene fermato sul più bello da Etebo.

Bacca 6,5 - Fino al gol una prova da cinque in pagella, finisce automaticamente in fuorigioco sugli inviti dei compagni. Nel momento decisivo si accende e firma una rete pesante con una conclusione stilisticamente perfetta. (Dal 80' Castillejo sv).