Le pagelle del Villarreal - Raba da dimenticare, Trigueros fino alla fine

Risultato finale Valencia-Villarreal 2-0

© foto di Alterphotos/Image Sport

Fernandez 5.5 - Non ha responsabilità sui gol incassati, resta concentrato nonostante lo svantaggio. Dopo un'uscita a metà campo, rischia ma poi salva su Gameiro.

Ratiu 5 - Dalla sua parte si trova un inarrestabile Guedes. Nel primo tempo diventa pazzo per tenere il passo, senza riuscirci. Respira nella ripresa quando l'avversario molla.

Mori 4.5 - Tanti, troppi errori per un difensore della sua esperienza. Le disattenzioni rendono ancor più complicata la serata, sfortunata la deviazione che manda in rete il raddoppio.

Ruiz 5 - Non è in grado di arginare gli inserimenti di Gameiro, che gli sbuca da tutte le parti. Rifiata un po' con il passare dei minuti, quando il Valencia molla.

Costa 5 - Non ci pensa neanche a spingersi sulla fascia, a supporto di Pedraza. Anzi resta basso e prova a frenare le avanzate di Mina dalla sua parte.

Morlanes 5.5 - Non è la serata giusta per dimostrarlo ma il classe '99 è un giocatore interessante. Non ha spazio per affondare ma ci prova con un bel tiro dalla distanza.

Trigueros 6 - E' l'unico che ci prova e l'ultimo a mollare. Se gli attaccanti non arrivano mai al tiro, lui almeno tenta un paio di conclusioni di cui una deviata in corner. (Dal 73' Fuego s.v.).

Caseres 5.5 - Si trova stretto nella morsa dei centrocampisti del Valencia e al tempo stesso non riesce a spezzare il gioco avversario. Né a creare quello del Villarreal. (Dal 64' Fornals 6 - Ci mette il piglio giusto, nonostante il risultato. Prova una conclusione ma la grinta non basta).

Pedraza 5.5 - Perde mestamente il duello sulla fascia con Wass e non riesce mai a sfondare. Almeno nel secondo tempo arriva un paio di volte al cross dal fondo.

Raba 4.5 - Un primo tempo da dimenticare, davvero pessimo per l'attaccante. Non tocca un pallone, è fortunato che il tecnico non lo sostituisca prima dell'intervallo. (Dal 46' Chukwueze 6 - Entra e dà la scossa alla partita, pur non riuscendo a trovare il gol consolatorio. Ci va vicino di sinistro ma non è fortunato).

Moreno 5 - Un tentativo di tiro-cross da dimenticare, per il resto è difficile invece ricordare qualche azione degna di nota. Tranne il gol che si divora a due passi dalla porta.