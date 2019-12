Le pagelle del Watford - bene Kabasele, stecca Hughes

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Foster 6,5 - Ha salvato più volte il risultato, facendosi notare su Firmino e Sané.

Mariappa 6 - Bene su Mané, contiene con sicurezza e rischia decisamente poco.

Cathcart 5,5 - Un po' incerto, si perde anche Mané sul possibile 2-0 annullato poi dal Var.

Kabasele 6,5 - Se il passivo non è più pesante Pearson lo deve soprattutto a lui. Decisivo sull'attacco dei Reds.

Kiko 6 - Stesso discorso di Mariappa: è ottimo su uno Shaqiri inesistente grazie a lui quest'oggi.

Doucoure 5 - Sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare in costruzione, e si divora anche il possibile gol del vantaggio.

Capoue 6 - Interdizione perfetta, fa del suo meglio a centrocampo e si fa ben vedere.

Dall'88' Quina sv -

Deulofeu 6 - Rapidissimo, si vede tantissimo in avanti e fa bene il suo dovere.

Hughes 5,5 - Un po' in ombra, non è decisivo oggi con qualche errore di troppo.

Sarr 5 - Meriterebbe un voto minore per l'errore davanti ad Alisson, ma il resto della partita lo salva in fatto di prestazione.



Deeney 5 - Sbaglia praticamente tutto, non rendendosi mai pericoloso.

Dal 75' Gray sv -