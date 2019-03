Le pagelle del Watford - Bene Masina, i cambi non bastano

Risultato finale: Manchester City-Watford 3-1

Foster 6 - Si oppone finché può agli attacchi avversari.

Janmaat 5.5 - Lo sfortunato intervento che porta al vantaggio del City macchia una prestazione fino ad allora sufficiente.

Britos 5 - Buon primo tempo, paga a caro prezzo l'impatto non all'altezza nella ripresa. Dall'82' Cathcart SV.

Kabasele 5.5 - Tiene botta nei primi quarantacinque minuti di gioco, incontra maggiori difficoltà nel secondo tempo.

Masina 6.5 - Sfodera una prova sicuramente sufficiente contro avversari molto scomodi.

Femenia 5 - Mai nel vivo della gara. Dal 66' Deulofeu 6.5 - In rete al primo pallone toccato, prova a dare sapore al finale di gara.

Doucouré 6 - Gioca talvolta da centrale aggiunto per aiutare i due centrali quando la pressione del City aumenta.

Capoue 5.5 - Costretto a rincorrere più volte il giro palla veloce degli avversari, alla lunga è costretto a fare i conti con la frustrazione.

Cleverly 6 - Garantisce sostegno a Masina in copertura, rinunciando inevitabilmente a spingere con altrettanto vigore.

Gray 5 - A tratti non ci si accorge della sua presenza in campo.

Success 6 - Si affida ai suoi centimetri per permettere al resto della squadra di rifiatare e provare ad alzare il baricentro. Lotta da gran guerriero, ma non riesce ad incidere in avanti. Dal 66' Deeney 6.5 - Preziosa la sponda per Deulofeu al primo pallone toccato. Sarebbe stato francamente difficile fare di più considerando avversario e tempo a disposizione.