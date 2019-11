Le pagelle del Watford - Deulofeu non basta, male Gray

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Foster 5.5 Un paio di intervento decisivi nel primo tempo, non è supportato al meglio della sua difesa.

Janmaat 6 - Spesso si spinge in avanti per appoggiare la manovra, i compagni non sfruttano. (Dal 75' Femenia sv).

Kabasele 5.5 - Va a chiudere staccandosi dalla linea difensiva. Troppo irruento nella ripresa.

Dawson 5 - Sul gioco aereo si mostra sempre attento, non sempre attento sul gioco verticale.

Cathcart sv - Dopo pochi minuti e costretto ad abbandonare il campo. (Dal 21' Marieppa 6 - Buon impatto sul match, gran personalità al servizio della squadra).

Masina 5 - Fuori dal gioco per buona parte del primo tempo, comincia bene la ripresa ma non si mostra incisivo.

Doucourè 6 - Gran lavoro in fase di rottura, nella ripresa accompagna anche la manovra alla ricerca del gol.

Chalobah 6 Apre il gioco, detta i tempi del suo centrocampo. Cala di intensità nella ripresa. (Dal 67' Hughes - Un'occasione sotto porta, impatta male e spreca).

Pereyra 5.5 - Si allarga provando a giocare sull'esterno, ma non viene sempre appoggiato.

Deulofeu 6.5 - Un tiro dalla distanza nel primo tempo. Bravo, poi, a guadagnarsi il calcio di rigore che realizza dal dischetto.

Gray 5 - Male nel primo tempo, praticamente mai incisivo. Si sveglia nella ripresa ma pecca di precisione.