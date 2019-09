Le pagelle del Watford - Disastro generale, si salva solo Deulofeu

Manchester City-Watford 8-0

© foto di NewsPix/Image Sport

Foster 5 - Delle 8 reti incassate, ha responsabilità dirette ed evidenti solo sul 2-0, quando esce in ritardo e causa il rigore per segnato da Aguero.

Foulquier 5 - Viene fatto uscire a metà primo tempo come se le colpe dell'imbarcata fossero tutte le sue (dal 33' Pereyra 5,5 - Si dà da fare. Non si rassegna come la maggiori parte della squadra.)

Mariappa 4 - Il Watford fa acqua da tutte le parti e lui affoga nel mare del City.

Dawson 4 - Sabato da dimenticare. L'intervento a vuoto sul 6-0 di Bernardo Silva è l'emblema della sua gara.

Holebas 4,5 - Il City sfonda maggiormente sulla sua fascia.

Doucouré 5 - I palleggiatori avversari la giocano talmente veloce che sembra spaesato. Quanto meno dà l'impressione che ci prova più dei suoi compagni.

Capoue 4,5 - Corre a vuoto. Insieme al suo compagno in mediana non riesce a leggere alcun inserimento avversario.

Femenía 4,5 - Inizia da esterno alto e finisce da terzino destro. Male in marcatura su B. Silva in occasione del 4-0: lo lascia da solo nell'area piccola davanti al portiere.

Cleverley 5 - Sfortunato nel deviare in rete, con il volto, la punizione di Mahrez del 3-0.

Hughes 5 - Si nota la sua presenza in campo soltanto in occasione del cambio nella ripresa (dal 59' Sarr 5,5 - Entra a risultato già acquisito: colpo di testa nel finale bloccato da Ederson.)

Deulofeu 6 - Palla al piede, da solo, mette più volte in apprensione la difesa del City. Sull'1-0 avrebbe anche l'occasione di segnare il pareggio, ma Ederson è bravo a chiudergli lo specchio (dal 77' Gray s.v.)