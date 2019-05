Le pagelle del Watford - Malissimo Doucouré, Holebas asflatato

Risultato finale: Manchester City-Watford 6-0

Gomes 6 - Voto come le reti subite ma non può far nulla l'esperto portiere brasiliano. Anzi, con le sue numerose parate nega un passivo ancora più largo al Watford a Wembley.

Kiko Femenia 5 - Lo spagnolo comincia benissimo, tanti recuperi e tagli difensivi nel marcare Sterling. Con il passare dei minuti comincia a soffrire, come successo nell'occasione del raddoppio di Sterling.

Cathcart 5 - Senza dubbio il migliore in campo della squadra di Javi Gracia per un tempo, leader della retroguardia del Watford ma non viene assistito a dovere dai compagni. Nel secondo tempo crolla definitivamente sotto gli attacchi del City.

Mariappa 5 - Provvidenziale in occasione di un destro ravvicinato di Gabriel Jesus, per il resto soffre vistosamente sulle iniziative offensive del City. Anche lui non perfetto in occasione del gol di Sterling.

Holebas 4,5 - L'ex Roma ha un brutto compito da svolgere, quello di contenere Mahrez. L'ex Leicester lo lascia troppo spesso sul posto, non riesce mai ad impedire all'algerino di affondare. Nel finale si dimentica completamente di Sterling e viene asfaltato dagli esterni dei Citizens.

Doucouré 4,5 - Quasi impeccabile ma al primo errore è fatale per il Watford. Perde abbastanza ingenuamente un pallone a ridosso della propria area di rigore, il Manchester City approfitta e la partita si incanala in favore dei Citizens.

Capoue 6 - Uno dei pochi a salvarsi in questa finale di FA Cup, lotta come un leone in mezzo al campo e viene poco affiancato da Doucouré. Il francese spesse volte fa valere la sua prestanza fisica ma non basta.

Hughes 4,5 - L'uomo in meno della formazione di Javi Gracia. Non entra praticamente mai in partita, gioca pochissimi palloni e non si rende utile nemmeno in fase di non possesso. (Dal 72' Cleverley 6 - Al suo ingresso in campo la frittata ormai è fatta, non riesce a cambiare ritmo).

Pereyra 5 - Sicuramente uno dei più attivi ma pesano i suoi errori nell'economia della partita. Dopo pochi minuti ha l'occasione per sbloccare il punteggio ma fallisce, in più di un'occasione sbaglia sempre la scelta. (Dal 67' Success 5,5 - Tocca davvero pochissimi palloni per mettersi in mostra).

Deulofeu 5,5 - Uno dei pochi che prova a rendersi pericoloso in zona offensiva, i migliori palloni passano dal destro dell'ex Milan. Allo spagnolo però manca l'ultima giocata per risultare decisivo. (Dal 66' Gray 5,5 - Entra con la partita ormai incanalata, non riesce a farsi notare).

Deeney 5 - Non tira praticamente mai in porta, non tutte sue le responsabilità. Riceve pochissimi palloni giocabili, il suo è un duello abbastanza impari contro due come Kompany e Laporte.