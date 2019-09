Le pagelle del Watford: Pereyra da urlo, Holebas da incubo

© foto di Federico Gaetano

Foster 5 - Non dimostra certo grande fermezza in termini di piazzamento, dando decisamente poca sicurezza alla propria difesa.



Kiko Femenia 6 - Bravo in fase offensiva, copre come può sulle avanzate dei velocissimi attaccanti dell'Arsenal.

Dawson 5,5 - Lui, come Kabasele, ha più di qualche responsabilità nel perdersi Aubameyang in occasione dei gol.

Kabasele 5,5 - Stesso discorso valido per il compagno di reparto, soffre l'attacco frizzante dei Gunners.



Holebas 4,5 - Disordinato, irruento e anche caratterialmente indisciplinato. Si vede pochissimo in difesa ed in attacco, se non per episodi negativi.

Dal 78' Janmaat SV



Doucoure 6 - Prestazione di sostanza, tanto lavoro sporco come spesso ci ha abituato in questi anni.

Capoue 6,5 - Non doveva neanche giocare questa partita, e invece trascina i propri compagni offrendo geometrie importanti e tanta grinta in mezzo al campo.

Hughes 6 - Dribbla, corre e si rivela essere un moto continuo sulla fascia. Gli manca, però, l'acuto.

Dal 62' Pereyra 7 - Trasforma il rigore del pari e si rivela sempre pericoloso, rispondendo a Sanchez Flores che lo aveva lasciato in panchina.



Cleverley 7 - Ringrazia Sokratis per il regalo e rimette in piedi la gara per i suoi. Decisivo quest'oggi.

Deulofeu 6,5 - Gli manca solo il gol per il mezzo voto in più, ma è sempre pericoloso ogni qual volta si accentra.

Gray 5 - Non fa nulla, non si vede praticamente mai, ma era difficile far bene in avanti fin quando l'Arsenal ha tenuto in mano il pallino del gioco.

Dal 59' Sarr 5,5 - Fa decisamente meglio di chi lo ha preceduto, pur non essendo un centravanti di ruolo.