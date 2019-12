Le pagelle del Watford - Sarr protagonista. Foster salva tutto

Risultato finale: Watford-Manchester United 2-0

Foster 7 - Dopo una sostanziale inoperosità per circa un'ora, si supera con due parate decisive che permettono ai suoi di mantenere la porta inviolata. Prima su Pogba, poi su Rashford salva tutto.

Mariappa 6 - Partita attenta del terzino dei padroni di casa, che copre bene su Rashford e sbaglia poco.

Kabasele 6 - Si lascia scappare Lingard nel primo tempo e Greenwood nel secondo, ma viene graziato da due pallonetti spediti fuori. Per il resto annulla Martial, lasciandogli pochissimo spazio di gioco.

Cathcart 6 - Con il compagno Kabasele è perfetto in marcatura su Martial, annullato totalmente. Anche lui non è attentissimo sui lanci in profondità, anche se si fa perdonare murando un paio di conclusioni dal limite dell'area.

Femenia 6,5 - Il terzino spagnolo è praticamente perfetto, sia in difesa su James (che non tocca praticamente mai il pallone) sia in un paio di ripartenze.

Capoue 6 - Buona presenza del centrocampista, tuttofare a disposizione di Pearson (dal 77' Pereyra 6 - Entra per portare a casa il risultato e anche se tocca pochi palloni porta a casa il compito)

Hughes 6,5 - Morde per tutta la partita i centrocampisti dello United, non tirando mai indietro la gamba. Bella prestazione.

Deulofeu 6,5 - Continua spina nel fianco per la difesa ospite, viene fermato un paio di volte poco prima del tiro ma dribbla costantemente chiunque gli si pari davanti, specialmente nel finale quando le squadre si allungano.

Doucouré 6,5 - Gioca dietro Deeney ma in realtà lo troviamo un po' dappertutto in campo. Guadagna molti falli preziosi ed è presenza costante nell'attacco del Watford (dal 69' Chalobah 6 - Si vede pochissimo in un momento in cui il Manchester United prova l'assalto finale ma tiene sempre la posizione e non sbaglia nulla).

Sarr 7 - Un ottimo lavoro di sacrificio e di corsa coronato dal gol con papera di de Gea e dal rigore per il 2-0 guadagnato nel secondo tempo. Il senegalese è spesso presente nell'azione dei suoi, mettendo in difficoltà Wan-Bissaka almeno un paio di volte. E mette lo zampino in entrambi i gol (dall'87' Success - s.v.)

Deeney 6,5 - Il capitano del Watford fa tanto lavoro sporco e si gode la gioia del ritorno al gol su rigore.