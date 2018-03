Le pagelle del Werder Brema - Incontenibile Rashica, delude Kruse

Risultato finale: Werder Brema-Colonia 3-1

Pavlenka 6 - Subisce una rete nell'unico tiro in porta del Colonia, per il resto non è mai chiamato a sporcarsi i guanti.

Selassie 6 - Un primo tempo abbastanza propositivo su tutta la corsia di competenza, con l'ingresso di Bittencourt è costretto ad arretrare il suo raggio d'azione.

Veljkovic 6,5 - Da attaccante aggiunto firma una rete da centravanti di razza, perfetta la coordinazione con il destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il primo vantaggio del Werder Brema.

Moisander 6 - Per l'ex Sampdoria una prova abbastanza autoritaria, soprattutto nella prima frazione riesce a chiudere tutti gli spazi per l'attaccante avversario Terodde.

Augustinsson 6 - Corre pochissimi pericoli sulla sua corsia di competenza, riesce a contenere con una certa efficacia le discese di Risse.

Eggestein 6,5 - Gestisce bene la sfera nella propria metà campo, si fa trovare pronto nel finale quando riceve in area di rigore e chiude la sfida.

Delaney 5,5 - Furbo in occasione della rete di Veljkovic facendo da ostacolo per Heintz che si perde in marcatura Veljkovic, viene tradito in avvio di seconda frazione dalla velocità di Osako che poi realizza.

Kainz 6,5 - Dormiente nella prima parte di gara, quando viene spostato a destra colpisce. Perfetto il filtrante che lancia a rete il velocissimo Rashica. (Dal 84' Langkamp sv).

Junuzovic 6,5 - I suoi calci piazzati sono un pericolo costante per la difesa del Colonia, pennella su calcio d'angolo l'assist per la stoccata di Veljkovic.

Rashica 7 - Una spanna sopra tutti l'ex Vitesse, tecnica sopraffina e velocità da centometrista. Spacca in due la difesa avversaria in più di un'occasione e sigla la meritata rete del secondo vantaggio. (Dal 67' Belfodil 6 - Entra con il piglio giusto e nel finale sfiora anche la rete).

Kruse 5 - Prova abbastanza deludente per il numero dieci del Werder Brema, soffre la marcatura stretta di Mere e riesce soltanto una volta a calciare verso la porta di Horn. (Dal 90' Bauer sv).