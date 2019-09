Le pagelle del Werder Brema - Rashica imprendibile, Pavlenka decisivo

Risultato finale: Borussia Dortmund-Werder Brema 2-2

Pavlenka 7 - Un fattore nel buon pomeriggio del Werder Brema, subisce due reti ma non ha responsabilità. Superlativo nel secondo tempo, risponde più volte alle numerose conclusioni di Hazard e compagni.

Lang 5 - Incappa certamente in una giornata no, spinge poco lungo la corsia destra e quando viene puntato da Sancho e Hazard sono brividi. Sbaglia la marcatura in occasione del colpo di testa di Hazard.

Gebre Selassie 6 - Prova a tenere in piedi una retroguardia falcidiata dagli infortuni, prova tutto sommato sufficiente ma sicuramente poco assistito dal compagno di reparto Gross.

Gross 5 - In campo vista l'assenza del capitano Moisander, fa rimpiangere l'ex Sampdoria. Una serie di letture che costano caro al Werder Brema, decisiva la dormita sul colpo di testa di Marco Reus.

Friedl 6,5 - Bene in fase di possesso, si lancia spesso lungo la corsia di sinistra. Segna un gol da attaccante di razza, si trova al posto giusto al momento giusto sulla sponda aerea di Sargent.

Eggestein 5,5 - Lavoro sporco ma poca precisione, il centrocampista del Werder non riesce ad incidere nell'economia della sfida. Commette qualche fallo di troppo e manca in fase di impostazione.

Sahin 6 - Partita senza dubbio di grandi emozioni per un ex che ha lasciato il segno a Dortmund, ordinaria amministrazione per il mediano turco che catalizza il possesso della formazione ospite senza affanni.

Klasseen 6,5 - Innalza il livello qualitativo del centrocampo del Werder, sbaglia davvero pochissimo con il suo destro. Pennella l'assist al bacio per il primo gol del pomeriggio siglato da Rashica.

Bittencourt 6 - Si muove bene negli spazi, specie durante la prima frazione. Disciplinato tatticamente, giostra alle spalle delle due punte e da pochi punti di riferimento a Witsel. (Dal 82' J.Eggestein sv).

Sargent 6 - Ha le spalle larghe per tenere in piedi l'attacco del Werder, apre spazi interessanti per Rashica. Non benissimo quando c'è da concludere ma sigla l'assist vincente per il pareggio di Friedl. (Dal 88' Pizarro sv).

Rashica 7 - L'uomo più pericoloso del Werder Brema, al primo vero pallone giocato si inventa una conclusione perfetta che porta in vantaggio i suoi. Mina vagante dell'attacco dei verdi, partita super. (Dal 75' Goller sv).