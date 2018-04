Le pagelle del West Bromwich - Rondon e Livermore decisivi

Risultato finale West Bromwich-Liverpool 2-2

Foster 6 - Non ha responabilità sui gol subiti, anzi è bravo a dire di no al Liverpool quando serve. Dà sicurezza a un reparto non sempre impeccabile.

Nyom 6 - Si fa vedere poco o nulla in avanti, lasciando a Phillips il compito di affondare. L'esterno si limita ad arginare al meglio un Mane non in forma.

Dawson 5.5 - Ingaggia un duello personale con Ings e il più delle volte ne esce sconfitto, rischiando anche qualcosa di troppo in svariate circostanze.

Hegazy 5.5 - Quando Salah si accentra va molto in difficoltà, è in costante affanno e non riesce a chiudere bene in anticipo. Più fisico che tecnico, meriterebbe anche l'ammonizione per un colpo a Ings.

Gibbs 5.5 - Dalla propria parte c'è Salah, molto spesso gli vede soltanto la targa non riuscendo ad arginarlo con tecnica e velocità. (Dal 76' Burke s.v.).

Phillips 6.5 - Molto ispirato, sin dal primo tempo, si fa valere grazie anche al proprio fisico. Cerca la superiorità e il fondo, sfornando idee e cross interessanti.

Livermore 7 - Tra i più propositivi del West Brom per tutto il primo tempo, conferma le buone sensazioni nella ripresa quando spedisce il gol che riapre i conti.

Brunt 6.5 - Si incarica di battere con puntualità il calcio di punizione che porta al decisivo gol del pareggio. Tanta grinta in mezzo al campo, un lottatore.

McClean 6 - Quando riesce ad affondare è sempre pericoloso, vedi l'interessante pallone messo in mezzo nel primo tempo. Prova anche qualche conclusione personale, senza troppa fortuna. (Dal 70' Evans 6 - Una sostituzione dallo spirito offensivo che fa bene al morale della squadra).

Rodriguez 5 - Fin troppo fumoso, mai efficace. Si fa sbarrare spesso la strada da Klavan, senza trovare soluzioni alternative. Un paio di iniziative personali ma resta estraneo alla rimonta dei suoi. (Dall'89' Robson-Kanu s.v.).

Rondon 6.5 - Assolutamente un fantasma per tutta la partita, si scatena negli ultimi due minuti. Prima si divora un gol, poi si fa perdonare diventando il man of the match come autore del pareggio finale.