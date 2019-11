Le pagelle del West Ham - Antonio cambia la partita, Ogbonna a segno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale

West Ham - Tottenham 2-3 (73' Antonio, 96' Ogbonna - 36' Son, 43' Lucas, 49' Kane)

Roberto 5,5 - Il portiere spagnolo, sostituto temporaneo di Fabianski, non regala sicurezze. A partire dal gol del vantaggio di Son, in cui sembrava poter fare di più. Decisamente da migliorare anche il lato delle uscite.

Fredericks 5,5 - Prima mezz'ora di buonissima fattura, ma rovina tutto nel quarto d'ora conclusivo del primo tempo. Soprattutto nell'azione del raddoppio ospite, in cui lascia un po' troppa libertà ad uno come Son.

Diop 4,5 - Macchia la sua prestazione con due errori da matita rossa. Prima lascia troppo spazio a Son per concludere, e il sud-coreano sigla il vantaggio; poi si fa rubare il tempo da Kane per il terzo gol. Viene sostituito a metà ripresa. (dal 64' C. Sanchez 6 - Sembra incredibile, ma è il cambio decisivo. Non tanto per meriti suoi, che si limita al compitino, quanto però per l'equilibrio complessivo che la sua entrata ha dato alla squadra).

Ogbonna 6,5 - Molto positivo, a prescindere dal gol segnato negli ultimi secondi di partita. Inutile ai fini del risultato, e persino del tentativo di rimonta, ma a coronamento di una prestazione già di per sé più che sufficiente.

Cresswell 5 - Uno dei punti di forza, almeno in teoria, del West Ham e invece quest'oggi al London Stadium non lo si vede. O meglio, ci si accorge di lui quando viene il dubbio che lo 0-2, poi assegnato a Lucas, sia autogol suo e non rete del brasiliano.

Rice 5,5 - Al pari di tutti i suoi compagni di squadra, nel primo tempo è in difficoltà. Dovrebbe proteggere la difesa, e invece Dele Alli si rivela un cliente ostico. Nel secondo tempo viene arretrato in difesa e non sfigura. Avrebbe pure segnato, ma era in fuorigioco.

Yarmolenko 5 - Un po' più presente nel vivo del gioco rispetto all'altro esterno Anderson, l'ucraino non riesce comunque a creare occasioni significative. L'unico, minimo merito che ha è quello di tenere impegnato Davies. Poi però esce. (dal 56' Fornals 5,5 - Non riesce ad entrare mai totalmente in partita, nonostante abbia avuto più di mezz'ora a sua disposizione. Certo, partendo da 0-3... Però, ad onor del vero, alcuni altri hanno reagito. Lui no).

Noble 6 - Fascia al braccio, prova a guidare i suoi verso una sfida complicata. Ultimo a mollare, come spesso accade, mette sempre al servizio del collettivo la sua energia, la sua grinta. E oggi incide anche in fase di costruzione.

Snodgrass 6 - Tanti anni fa era un esterno, ormai è un vero e proprio combattente del centrocampo. Prestazione non scintillante, ma quanto cuore. E poi è suo anche l'assist per il gol, solo di magra consolazione, del 2-3 di Ogbonna.

Felipe Anderson 5 - Il suo derby dura solamente un tempo. Nel quale appare abulico, distante milioni di anni luce dal signor giocatore ammirato alla Lazio. Noble lo lancia in campo aperto, lui esprime il suo momento difficile sprecando tutto. (dal 46' Antonio 7 - Entra nell'intervallo e cambia totalmente volto al West Ham. La sua velocità, unita alla potenza, mettono in crisi la retroguardia degli Spurs, sopratutto Alderweireld, in alcune occasioni. Il suo gol fa credere gli Hammers nella rimonta).

Haller 5 - Bocciato, e non è la prima volta in stagione. Certo, l'unico tiro in porta del West Ham nel primo tempo porta la sua firma, ma anche lì sembrava poter fare di più. Per il resto tanto anonimato, e più di un pallone in cui è rimasto del rammarico.