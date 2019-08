Le pagelle del West Ham - Cresswell asfaltato, Haller non punge

Risultato finale: West Ham-Manchester City 0-5

Fabianski 5,5 - Para il parabile e anche un calcio di rigore, poi ripetuto, ma il portiere polacco chiude la prima con cinque gol sul groppone. L'ex Arsenal si aspettava un esordio diverso.

Fredericks 5 - Primo tempo che non dispiace per intensità, riesce a frenare Sterling ma anche per demeriti dell'avversario. Quando il sette del City si accende, riesce soltanto a rincorrerlo senza prenderlo mai.

Diop 4,5 - Non è partito benissimo nonostante l'ottima stagione passata, troppo forti gli avversari di questo pomeriggio. Sfortunato nell'azione del primo gol, nella ripresa perde la bussola e causa il calcio di rigore nel finale di partita.

Balbuena 5 - Lento ed impacciato il centrale paraguayano, non riesce praticamente mai a limitare le azioni offensive di Gabriel Jesus. Un inizio sicuramente non incoraggiante il suo.

Cresswell 4,5 - Non poteva cominciare peggio la stagione del capitano del West Ham, imbarazzante la sua prova lungo la corsia mancina. Sverniciato da Walker e Mahrez in ogni iniziativa offensiva degli ospiti. Dalla sua fascia nasce l'azione del vantaggio del City.

Wilshere 5 - Deve essere la luce della manovra del West Ham che però si spegne prima di cominciare, molto cercato dai compagni ma sbaglia spesso il modo ed il tempo della verticalizzazione. (Dal 57' Snodgrass 6 - Con il suo ingresso in campo prova a dare una marcia in più ai compagni, piccola scossa per il West Ham ma non basta).

Rice 6 - Per impegno e intensità è senza dubbio il migliore in campo degli Hammers, non molla un centimetro nel duello con i pari ruolo ospiti. Data la giovane età ha un grande futuro davanti strappando gli applausi dei propri sostenitori.

Felipe Anderson 5,5 - Pellegrini decide di schierarlo lungo la corsia di destra, non a piede invertito come di consueto. Non una grande scelta, prova a colpire in avvio e finisce per eclissarsi come tutto il West Ham. (Dal 66' Chicharito 6 - L'unica grande occasione dei padroni di casa porta la sua firma, murato però da Ederson).

Lanzini 6 - Poche volte chiamato in causa in zona offensiva, non va la manovra del West Ham questo pomeriggio. L'argentino però si sacrifica, il primo a tallonare lo spagnolo Rodri per disturbare il primo possesso del City.

Antonio 5 - Brutta prova per l'esterno offensivo britannico, si incaponisce nel dribbling nella prima parte venendo sempre frenato da Walker. Spesso tende ad accentrarsi con il rischio di pestare i piedi al centravanti Haller. (Dal 46' Fornals 5,5 - L'ex Villarreal fa fatica, prova a crearsi qualche occasione ma è troppo timido).

Haller 5 - E' l'acquisto più caro della storia, grande accoglienza dal pubblico di fede West Ham. I compagni lo cercano, lui prova a smistare grazie alle lunghe leve ma spesso viene abbandonato al suo destino. Nella ripresa affonda, perde il pallone dal quale nasce la terza rete di Sterling.