Le pagelle del West Ham – Difesa insuperabile, delude Masuaku

Risultato finale: West Ham-Chelsea 0-0.

© foto di Giulia Prosperi

Fabiański 7 - Uno dei migliori in campo, compie un paio di miracoli decisivi. Bene anche in uscita, non si fa mai sorprendere.

Zabaleta 6 - Spinge molto nel primo tempo, ma compie un paio di sbavature quando prova il suggerimento in verticale.

Balbuena 7 - Partita praticamente perfetta. Gioca d'anticipo su tutti, non fa mai girare un cliente scomodo come Giroud.

Diop 6.5 - Ruvido rispetto al compagno, ma comunque gestisce molto bene le avanzate degli avversari. E sui calci d'angolo marca Rudiger.

Masuaku 5.5 - Uno dei pochi in casa Hammers che soffre di più. Dalle sue parti Azpilicueta e Willian lo mettono spesso in difficoltà.

Rice 6.5 - Lavoro in protezione non indifferente, blocca tutte le avanzate degli ospiti. Bene anche in posizionamento, uno dei migliori in campo.

Obiang 6 - Qualche inserimento sbagliato e qualche sbavatura in ripartenza, ma gioca comunque una buonissima gara.

Noble 6.5 - Imprendibile in più di una giocata, prova sempre l'inserimento senza palla. Corre per tre, anche per quattro. (Dall'85' Sanchez s.v.).

Yarmolenko 6 -Interpreta molto bene le due fasi e crea dal nulla diverse occasioni. Ma nel finale il suo errore da due passi è imperdonabile.

Anderson 7 - Tocchi di classe, accelerazioni e ripiegamenti in fase difensiva. Ma soprattutto un tempismo incredibile nel servire i compagni. (Dal 73' Snodgrass 6.5- Entra in campo e scuote subite i suoi, con diverse giocate di qualità).

Antonio 6 - Si sacrifica moltissimo e quando parte in campo aperto diventa imprendibile. Ma si divora un paio di occasioni che avrebbero potuto regalare la vittoria ai suoi. (Dal 65' Lucas Pérez 6 - In attacco si vede poco, meglio in fase di non possesso).