Le pagelle del West Ham - Felipe Anderson delude, si salva Fabianski

Risultato finale Chelsea-West Ham 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabianski 6.5 - Almeno un paio di interventi a limitare il passivo nel primo tempo quando sbarra la strada a Higuain prima, deviando sul palo, poi a Hudson-Odoi alzando sulla traversa. Nulla può sul sinistro di Hazard prima e sul destro del belga in chiusura di match poi.

Fredericks 6 - Dalla sua parte ha Hazard, normale che vada in sofferenza contro un giocatore della sua levatura. Ha però il grande merito di non perdere la bussola cercando di contenerlo come può. Da applausi l'intervento con il quale impedisce a Higuain di raddoppiare.

Balbuena 5.5 - Colpevole in occasione del primo gol di Hazard quando si gira davanti alla finta del belga spianando la strada verso la porta al fuoriclasse Blues: peccato perché prima era stato decisivo in chiusura su Azpilicueta.

Ogbonna 5.5 - Rimedia un giallo a inizio partita che lo condiziona per il resto del match: si vede che è frenato, non ci mette la solita grinta lasciando troppo spazio agli attaccanti del Chelsea in diverse occasioni.

Cresswell 5.5 - Troppo timido in avanti, non si fa quasi mai vedere su quella fascia. Si limita a difendere, spaventato dall'intraprendenza di Hudson-Odoi, ma senza riuscire ad arginare il laterale del Chelsea.

Felipe Anderson 5 - Un paio di accelerazioni e un tiro a giro dal limite, la partita del brasiliano è tutta qui. Troppo poco per un talento del suo calibro che fallisce l'ennesima prova importante senza mai accendersi nell'arco di tutto il match.

Noble 6 - Ci mette fisico e grinta, non tira mai indietro la gamba quando c'è da contrastare: con Kante è un bel duello in mezzo al campo, si impegna e riesce a non sfigurare contro il più quotato rivale. (Dal 70' Obiang 5.5 - sostituisce il capitano per cercare di far valere il proprio fisico, ma senza ottenere grandi risultati)

Rice 5.5 - Prova a farsi valere in mezzo al campo, ma perde troppi contrasti: il suo pressing su Jorghino non è quasi mai positivo facendo andare spesso in sofferenza i suoi compagni di squadra.

Lanzini 5 - Per tutto il primo tempo non si vede mai, poi nella ripresa ha sui piedi la palla d'oro che Arnautovic gli regala, ma il suo destro è troppo centrale favorendo la respinta di Kepa. Poteva essere l'eroe del match per gli Hammers, finisce nel dimenticatoio come la maggior parte dei suoi compagni

Arnautovic 5.5 - Il talento non gli manca, ma lo mette in mostra solo a sprazzi: dei giocatori offensivi è l'unico che cerca di fare qualcosa - come in occasione dell'assist a Lanzini o del colpo di testa deviato da Emerson– ma il risultato non lo premia.

Chicharito 5 - Troppo isolato in avanti, in tutto il primo tempo non gli arriva un solo pallone giocabile. Chiude la sua partita senza mai farsi notare visto che Pellegrini lo sostituisce a fine primo tempo (Dal 46' Snodgrass 5.5 - entra per dare vivacità in attacco, ma non si vede praticamente mai.)