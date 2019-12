Le pagelle del West Ham - Ogbonna c'è, Felipe Anderson delude

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Martin 5.5 - Ha poche colpe sui tre gol incassati dal West Ham. Non è mai costretto ad interventi di particolare coefficiente di difficoltà.

Fredericks 5.5 - Buon primo tempo, ma si scioglie nella ripresa non riuscendo a farsi valere sulla corsia di destra.

Balbuena 6 - Prestazione sufficiente per il difensore centrale paraguaiano degli "Hammers", bravo a resistere alla maggior parte degli attacchi portati dagli ospiti.

Ogbonna 7 - Solido in fase difensiva, si regala una serata da protagonista anche in attacco con il secondo centro stagionale con la maglia del West Ham. Molto positiva la sua prova anche dal punto di vista dell'impostazione: il suo lavoro risulta prezioso per i compagni.

Cresswell 6.5 - Uno dei più propositivi nell'undici titolare di Pellegrini, non fatica affatto sulla corsia di sinistra ed è costretto ad uscire in anticipo a causa di un infortunio. (Dal 51' Masuaku 5.5 - Oltre quaranta minuti, recupero compreso, poco efficaci per il terzino classe '93)

Snodgrass 6.5 - Corre, crea, organizza, si difende, attacca: tuttofare soprattutto nella prima metà di gara. Dopo il pareggio dell'Arsenal comincia il suo declino, al pari del resto della squadra. (Dal 78' Holland s.v.)

Noble 6 - Partita discreta nel centrocampo del West Ham: pur senza brillare, merita la sufficienza per l'aiuto mostrato nei confronti dei compagni.

Rice 5.5 - Sfiora il gol poco prima dell'ora di gioco, sfruttando a metà un ottimo passaggio di Snodgrass. Poco in luce, invece, per il resto della serata.

Pablo Fornals 5.5 - Uomo-assist per il vantaggio iniziale firmato Ogbonna, ma troppo in difficoltà in attacco: zero tiri in porta, complici anche i pochissimi palloni ricevuti.

Anderson 5 - Ha tantissima qualità, com'è noto, ma non riesce a metterla in mostra: non si rende mai pericoloso, uscendo anzitempo per scelta tecnica. L'ex Lazio continua a peccare di continuità. (Dal 71' Haller 5.5 - Gioca quasi trenta minuti, se si considera l'extra-time, ma non punge: è sceso in campo il "fantasma" del capocannoniere del club)

Antonio 5.5 - Viene supportato col contagocce dal resto della squadra, non riuscendo a spaventare Leno e la difesa dell'Arsenal: partita sicuramente non memorabile.