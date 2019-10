Le pagelle del Wolfsberger - Ritzmaier in crescita, che delizia di Liendl

Risultato finale: Wolfsberger-Roma 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kofler 5 - Passi il malinteso fatale con Leitgeb, ma è disarmante la totale mancanza di reattività sul gol di Spinazzola, sul quale non può essere esente da colpe. Attento su un destro non irresistibile di Kalinic. Bel riflesso in avvio di ripresa su Zaniolo, rischio che non sortisce effetti allo scadere, quando non trattiene su Kolarov.

Novak 6 - Non è sempre puntuale nelle chiusure a destra: inizialmente Spinazzola spinge con continuità e lo incalza. Trova gradualmente un suo equilibrio che, contestualmente al calo del dirimpettaio, gli consente di chiudere in crescita.

Sollbauer 6 - Poco convincente nei primi quarantacinque minuti, in cui non sbanda, ma al contempo non trasmette grande sicurezza. Eccesso di irruenza su Kalinic che gli costa il giallo al diciannovesimo, sbaglia qualcosa in uscita. In linea con il resto della squadra, la crescita nel secondo tempo è significativa.

Rnic 6,5 - Il suo lavoro in difesa è eseguito con diligenza, spesso sottotraccia. Ragion per cui non è appariscente, ma comunque efficace. Contribuisce a creare densità sulla trequarti di competenza, limitando i fraseggi nello stretto degli avversari.

Schmitz 6,5 - Sul suo lato soffre il giusto Kluivert, non esattamente una minaccia mortifera nel primo tempo. Eppure, se l'olandese non ha l'occasione di infilare Kofler da pochi metri, il merito è soltanto di un suo gran rammendo in estirada.

Schmid 6 - Alterna con frequenza alti e bassi nella prima frazione. Rivedibile in alcuni duelli in cui sembra mancargli un pizzico di cattiveria, anche se è lui ad apparecchiare l'occasione più ghiotta per il Wolfsberger con il cioccolatino per Ritzmaier. Punge in inserimento dopo l'intervallo.

Leitgeb 5,5 - Il flipper Spinazzola-Ritzmaier-Spinazzola lo disorienta oltre il lecito, mandandolo fuori fase per una frazione di secondo, quanto basta per ostacolare involontariamente Kofler e agevolare il vantaggio giallorosso.

Ritzmaier 6,5 - Sul timbro di Spinazzola non è solo sfortunato: il flipper è certamente casuale, ma in precedenza ha il demerito di perdersi in marcatura il laterale giallorosso, consentendogli di impattare di testa indisturbato. Prova a farsi perdonare con una torsione ribattuta dal riflesso di Mirante. Nella seconda metà è dominante in mezzo al campo. (Dal 90' Wernitznig s.v.)

Liendl 7 - A lui l'onere di cucire il gioco. È di gran lunga l'elemento qualitativamente più rilevante della rosa, ma nel primo tempo sembra patire la fisicità dei giallorossi, oltre ai limiti di alcuni compagni, che non sempre si muovono sulle sue frequenze. Dopo l'intervallo ecco il plot twist: s'inventa il pari, dal nulla, con una delizia. (Dall'88' Schmerbock s.v.).

Weissman 6,5 - In avvio - e anche nel prosieguo - pare più in palla del partner Niangbo, quantomeno nell'indice di pericolosità sotto porta. Impegna Mirante con un sinistro debole, poi si sbatte per la squadra e prova a rifornire i centrocampisti. (Dall'81' Schmidt s.v.).

Niangbo 5 - Rendimento condizionato da un isolamento di cui sostanzialmente non riesce mai a liberarsi. Non si accende l'asse con Weissman, e alla lunga accetta la condizione di gregario.