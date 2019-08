Le pagelle del Wolverhampton - Diogo Jota illumina, Jimenez segna

Risultato finale: Wolverhampton-Torino 2-1

Rui Patricio 6 - Sempre molto attento sui palloni che arrivano dalle sue parti come in occasione della punizione insidiosa di Baselli. Incolpevole sul gol di Belotti.

Vallejo 6,5 - Non è sempre perfetto nelle chiusure ma alla fine riesce a disputare una gara sufficiente.

Coady 7 - Svetta su tutti i palloni che arrivano all’interno dell’area di rigore, anticipa costantemente l’avversario di turno.

Boly 6,5 - Come all’andata non inizia benissimo, poi prende fiducia ed è difficile passare dalla sua parte.

Traoré 7 - Diesel. Dopo 25 minuti dove sembra che non sia serata, entra in partita diventando il pericolo numero uno come all’andata seminando prima due avversari e poi servendo a Jimenez la palla del vantaggio.

Dendoncker 6,5 - La pressione dei giocatori del Torino lo costringono a stare molto basso ma si fa sentire. Sigla la rete del raddoppio con un opportunismo.

Saiss 7 - Gioca da difensore aggiunto a causa della verve della squadra granata ma è impeccabile nelle chiusure.

Joao Moutinho 6,5 - Gara più di contenimento che di costruzione di gioco ma il centrocampista portoghese si adegua molto bene (Dal 91’ Ruben Neves sv).

Jonny 6 - Spinge meno rispetto a Traoré dovendo tener d’occhio De Silvestri. Ingaggia un bel duello con l’esterno romano, perde Belotti per il gol del pareggio.

Jimenez 7 - Cresce lui e cresce tutto il Wolverhampton. Trova il gol con una magia nel momento di maggior sofferenza (Dal 93’ Pedro Neto sv).

Diogo Jota 7 - Cerca spesso il dialogo con Jimenez. Nella ripresa è incontenibile. Il gol di Dendoncker arriva dopo una sua grande azione personale (Dall’82’ Cutrone sv).