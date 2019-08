Le pagelle del Wolverhampton - Rui Patricio provvidenziale

Risultato finale: Wolverhampton-Manchester United 1-1

Rui Patricio 7,5 - Rimedia ampiamente al mezzo errore in occasione dell'1-0 avversario neutralizzando, in maniera felina, un penalty a Pogba.

Bennet 6,5 - Gioca disciplinatamente al fianco di Coady non badando a fronzoli in fase difensiva.

Coady 5 - Macchia indelebilmente la sua prestazione, altrimenti sufficiente, provocando goffamente un calcio di rigore.

Boly 6 - Disputa una prova diligente non commettendo clamorosi errori sotto l'aspetto difensivo.

Doherty 5,5 - Pattuglia la fascia destra patendo, il più delle volte, le sortite offensive dei Red Devils (dal 46' Traoré 6,5 - Subentra all'intervallo conferendo intraprendenza e muscoli alla corsia di destra degli Wolves).

Dendoncker 6 - Corre generosamente in mezzo al campo rendendosi particolarmente utile in fase d'interdizione.

Ruben Neves 7,5 - Dona le giuste geometrie alla mediana di Espírito Santo firmando, con un meraviglioso destro a giro, la rete del definitivo 1-1.

Joao Moutinho 7 - Regala bagliori della sua classe recapitando a Ruben Neves l'assist dell'1-1.

Jonny Otto 6,5 - Percorre regolarmente l'out mancino attaccando e difendendo con la medesima voglia di fare.

Raul Jimenez 7 - Combatte caparbiamente contro l'intera retroguardia dei Red Devils colpendo, con un bel colpo di testa in elevazione, un clamoroso palo (dal 90'+1 Cutrone sv - Sostituisce Raul Jimenez non avendo né tempo né modo di farsi valutare in maniera adeguata).

Jota 5,5 - Agisce al fianco di Raul Jimenez faticando, nonostante l'impegno, a rendersi pericoloso (dall'87' Pedro Neto sv - Prende il posto di Jota donando vivacità alla manovra offensiva degli Wolves).