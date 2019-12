Le pagelle del Wolverhampton - Traoré e Jiménez, che spettacolo

Risultato finale: Wolverhampton-Manchester City 3-2

Rui Patricio 7 - Frustrazione è la parola con cui può essere sintetizzato il suo primo tempo. Il VAR annulla il suo bel riflesso sul penalty di Sterling, riesce a ripetersi, ma l'inglese lo beffa sul tap-in. Assiste alla rimonta dei suoi dopo l'intervallo.

Dendoncker 5 - Protagonista in negativo a metà del primo tempo: contatto al limite, e quindi evitabile, con Mahrez. Qualcosa a metà tra una sbracciata e un incrocio tra gambe che il VAR giudica passibile di penalty. Non è impeccabile nemmeno sul raddoppio dei Citizens.

Coady 6,5 - Quasi visionaria la palla che fa partire dalle retrovie per Diogo Jota: al resto pensa il portoghese, che scatta tra Walker e Otamendi e si fa travolgere fuori dai confini dell'area da Ederson. È già in area quando Sterling batte il primo rigore: Atkinson non se ne ravvede, il VAR sì.

Saiss 6 - Riesce a non scomporsi in difesa, agevolato dal fatto che il City non attacchi con continuità per via dell'inferiorità numerica. Buona presenza sulle palle inattive, accarezza il gol di testa.

Doherty 7 - L'eroe di una serata che non l'aveva annoverato tra i suoi protagonisti. Opportunista e scaltro nel cercare il dai-e-vai con Jiménez, mette a sedere Otamendi e fredda Bravo con un radente che s'insacca all'angolino.

Ruben Neves 6,5 - Qualità e tempi di gioco nella manovra determinati dalla sua presenza in mezzo al campo, contestuale a quella di Moutinho. Approfitta di un errore in uscita di Sterling e apparecchia per Traoré, che riapre il match.

Joao Moutinho 6 - I suoi cross a rientrare su piazzato mettono sistematicamente in crisi la difesa del City. Non fa strabuzzare gli occhi, ma è sempre coinvolto nelle transizioni dei Wolves. Giocate semplici, ma sbaglia pochissimo.

Jonny 5,5 - Non dà tregua a Walker, e non poteva essere altrimenti, alla luce dell'espulsione subitanea di Ederson che indirizza il match. Rifinisce quasi sempre senza precisione, vanificando situazioni anche interessanti. Poco dopo il settantesimo Nuno Espirito Santo lo richiama in panchina. (Dal 73' Vinagre 6 - Contribuisce anche lui al forcing finale).

Traoré 7,5 - I suoi strappi sulla destra, già di per sé determinanti, possono diventare un fattore prorompente dopo il rosso ad Ederson. Nel primo tempo non riesce però ad approfittarne, facendosi prendere dalla frenesia. Poi però sale in cattedra, prima con il diagonale imprendibile per Bravo, poi con l'assist per Jiménez, con tanto di tunnel su Fernandinho.

Jiménez 7,5 - Lavoro vitale per la fluidità della manovra dei Wolves: abbina tecnica e quantità, sacrificio e giocate finissime. Un destro a giro che lambisce il legno, poi serve un cioccolatino a Jota, che spreca. Firma il pari, e manda in porta Doherty. (Dal 94' Bennett s.v.).

Jota 6 - Lo strappo al dodicesimo sorprende tutti, difesa del City compresa. Fa saltare il banco e costringe Ederson ad un'uscita disperata, che costa carissima al portiere brasiliano. In avvio di ripresa spreca una grande occasione. (Dal 79' Vinagre s.v.).