Le pagelle dell'Ajax - Tadic trascinatore, Dolberg è irriconoscibile

Onana 6,5 - Viene chiamato in causa due volte e in entrambe le circostanze è attento. Due parate non semplici, si fa trovare pronto.

Mazraoui 5,5 - Si fa vedere poco in fase offensiva, ma tutto sommato regge bene dietro. Dall'81' Kristensen s.v.

De Ligt 6 - Se la cava spesso con eleganza. Alle volte è troppo duro, ma sono i rischi del mestiere. Gioca già da leader.

Blind 6,5 - Il suo apporto sulla fascia non manca mai. Gioca da terzino sinistro e arriva una miriade di volte al cross, creando sempre qualcosa di pericoloso.

Wober 6 - Nel primo tempo si fa sorprendere, va a chiudere in ritardo in una circostanza, ma poi si fa perdonare con una partita fatta di abnegazione su ogni altro pallone.

Van de Beek 6,5 - Qualità e quantità in mediana. Sullo 0-0 stava per sbloccarla lui con un bel tiro in spaccata, grazie ad uno dei suoi classici inserimenti: solo il palo gli nega la gioia del gol. Dall'86' Labyad s.v.

Schone 5,5 - La classe è tanta, il piede è abbastanza caldo, ma l'ispirazione va e viene. Un giallo ingenuo ne frena la prestazione difensiva.

De Jong 6 - Un paio di iniziative interessanti, è intelligente tatticamente e lo si vede nei suoi movimenti. Non eccelle, ma fa il suo.

Neres 6 - Nel primo tempo spreca una palla gol importante, colpendo male il pallone con la testa. Partecipa all'azione del 2-0 con il taglio decisivo, quello che dà spazio al finale d'azione.

Dolberg 5 - L'unica nota davvero dolente della serata. Poco più di un'ora in campo senza incidere, toccando pochi palloni. Evanescente. Dal 62' Huntelaar 6,5 - Nella metà del tempo in campo del suo predecessore fa almeno il doppio delle cose buone. Una tra tutte: l'intelligente Ajax per il 2-0 finale.

Tadic 7 - Il migliore in campo per distacco. Non solo per la doppietta, due gol facili facili (un rigore e un tap-in a porta sguarnita), ma per la mole di gioco creata e catalizzata sulla fascia destra. C'è il suo zampino in quasi tutte le azioni pericolose.