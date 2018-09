Le pagelle dell'Ajax - Tagliafico show. Prova sublime di Tadic

Risultato finale: Ajax-AEK Atene 3-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Onana 6 - Serata tranquilla per l'estremo difensore dell'Ajax, non viene mai chiamato a sporcarsi i guanti con gli olandesi che comandano la sfida.

Mazraoui 6 - Prestazione sufficiente del terzino dei lancieri, qualche percussione interessante sulla destra e buona attenzione soprattutto sulle discese di Mantolas.

De Jong 6,5 - Dove lo metti sta e soprattutto non delude, deve sopperire alla mancanza di De Ligt e arretra in difesa non concedendo spazi a Ponce. Dalle retrovie fa partire un paio di lanci perfetti per i compagni d'attacco.

Blind 6 - Ordinaria amministrazione per l'ex Manchester United, chiamato in causa pochissimo dagli avanti dell'AEK e forma una buona coppia con il compagno De Jong.

Tagliafico 7,5 - Questa partita la ricorderà per molto tempo, all'esordio nella fase a gironi timbra il cartellino per ben due volte. Un tiro al volo ed un tentativo di cross andato a segno, nel mezzo anche un colpo di testa nel quale chiama al miracolo Barkas.

Ziyech 6,5 - Alza la testa palla al piede e accarezza la sfera come pochi, prova ad accendere la luce del gioco dell'Ajax. Quando decide non gliela strappano mai.

Schone 6 - L'uomo d'ordine del centrocampo dei lancieri in mezzo a tanta tecnica, crea dei pericoli alla retroguardia dell'AEK Atene grazie ai suoi calci piazzati.

Eiting 6 - Buona dote di dinamismo per il giovane centrocampista dell'Ajax, dimostra anche buona personalità lanciando in qualche occasione palla al piede.

David Neres 6,5 - In ombra per quasi un tempo, poi i compagni cominciano a servirlo meglio e si lancia tra le linee. Dal suo mancino parte il pallone poi spedito in rete da Tagliafico che apre la sfida. (Dal 79' Dolberg sv).

Huntelaar 5,5 - Non è mancato l'impegno all'esperto attaccante olandese, riceve pochi palloni giocabili e perde il duello con Oikonomou. Costretto ad uscire per un problema alla coscia sinistra. (Dal 63' Van de Beek 6,5 - Ci prova alla prima ma viene fermato in offside, alla seconda non perdona e manda alle spalle di Barkas con un bel tiro al volo).

Tadic 7 - Uno dei grandi protagonisti della sfida, quando si accende diventa imprendibile per la difesa greca. Dal cilindro pesca delle magie, serve l'assist vincente per Van de Beek.