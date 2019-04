Le pagelle dell'Ajax - Van de Beek da impazzire, De Ligt gol decisivo

Risultato finale: Juventus-Ajax 1-2

Onana 6 - Rischia su Emre Can in avvio di match, incolpevole sulla rete di Cristiano Ronaldo.

Veltman 6,5 - Si fa vedere poco in proiezione offensiva, in difesa lotta con l’avversario di turno che sia Ronaldo o Alex Sandro.

De Ligt 8 - La personalità certamente non gli manca, trova il gol di testa su calcio d’angolo che ribalta la situazione e spedisce i suoi in semifinale.

Blind 7 - Sollecitato molto dall’attacco bianconero, rischia pochissimo sfruttando anche la sua esperienza.

Mazraoui sv - Solo nove minuti in campo per lui, costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio alla caviglia (Dal 12’ Sinkgraven 6 - Paga la tanta inattività e l’ingresso in una sfida così importante prende coraggio col passare dei minuti. Dall’82’ Magallan sv).

Schone 7 - Si gioca a ritmi altissimi e lui va sempre a pressare i portatori di palla della Juventus facendo tanta densità.

De Jong 7 - Il pressing iniziale della Juve non lo fanno ragionare. Nella ripresa sale decisamente di tono e l’Ajax prende campo.

Ziyech 7 - Gli spazi non sono tantissimi ma quando ha un varco delizia la platea con la sua rapidità. Sfiora il gol chiamando Szczesny al grande intervento (Dall’88’ Huntelaar sv).

Van de Beek 8 - Prestazione da incorniciare e impreziosita dal gol del pareggio con una conclusione precisa.

Neres 7 - Anche lui nello stretto fa vedere il suo talento, si muove molto su tutto il fronte d’attacco dialogando con i compagni e seminando il panico.

Tadic 7 - Non dà punti di riferimento alla difesa bianconera a cui fa capire poco. Il suo tacco propizia il gol di Van de Beek.