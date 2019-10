Le pagelle dell'Ajax - Ziyech e Van de Beek sugli scudi, ottimo Promes

Risultato finale: Valencia-Ajax 0-3

© foto di Imago/Image Sport

Onana 6 - Protagonista di qualche buon intervento, viene "graziato" dal palo colpito da Rodrigo sul finale del primo tempo.

Dest 6 - Si ritrova in difficoltà nella frazione d'apertura, facendo quasi rimpiangere l'indisponibile Mazraoui. Col passare dei minuti, e con l'incrementarsi del punteggio in favore dell'Ajax, sale di livello, rendendosi protagonista di diverse giocate degne di nota.

Veltman 6 - Partito con l'handicap di un cartellino giallo dopo 12', ad inizio ripresa rischia tanto in un contrasto con Garay per il quale né Orsato né il VAR hanno ravvisato alcuna irregolarità. Prestazione generosa da parte sua.

Blind 6.5 - Centrale di difesa piuttosto solido, lo sanno i suoi compagni di squadra che lo chiamano in causa in diverse occasioni. Si disimpegna molto bene anche in zona offensiva.

Tagliafico 6.5 - Semina il panico sulla corsia di sinistra. Anch'egli, come Veltman, non fa pesare l'ammonizione ricevuta ad inizio match: corre come un dannato per 90', dimostrando di avere classe da vendere ed una forza d'animo fuori dal normale.

Alvarez 5.5 - Porta la sua firma l'intervento scomposto che ha portato al calcio di rigore per il Valencia. Molto fortunato per l'errore di Parejo: in caso di gol, sarebbe potuta costare piuttosto cara questa ingenuità del messicano ex Club America.

Van de Beek 7.5 - Giovanissimo, ma già esperto per ritagliarsi una serata da protagonista in Champions League. Il classe '97 mette la firma sul 3-0, andando poi vicino, dopo pochi istanti, al poker olandese con un pallonetto che ha beffato Cillessen ma non Garay. Autore, inoltre, dell'assist per il 2-0 realizzato da Promes. (Dall'88' De Jong s.v.)

Martinez 6 - Lavora per 90' senza mai dare nell'occhio, poi nel finale si vede negare la gioia del gol da una bella parata di Cillessen. In pieno recupero, poi, effettua un gran cross per Huntelaar che, da due passi, non aggancia il pallone.

Ziyech 7.5 - Apre la contesa con una magia incredibile da posizione defilata. Al 42' colpisce la traversa col sinistro a giro dai venti metri. Quando non calcia in porta, si preoccupa di organizzare le azioni offensive insieme ai compagni di squadra. Aiuta chiunque, dimostrando di avere tanto, troppo talento. (Dall'85' Huntelaar 5.5 - Manca l'appuntamento con la gioia personale al 90', non colpendo la sfera ben messa a centro area da Martinez. Peccato!)

Tadic 6.5 - Offre un pallone strepitoso a Van de Beek per il gol che chiude la partita sullo 0-3. Spina nel fianco per gli avversari, il serbo fa valere le sue oltre 50 presenze in carriera in campo europeo.

Promes 7 - Gioco da ragazzi, per lui, al momento del raddoppio. Molto importante per tutta la squadra: chiamato a sostituire Neres, non delude affatto. A dieci minuti dal termine, cerca di far trascorrere secondi preziosi nonostante il netto vantaggio e battibecca con Orsato: ammonito, si decide quindi a lasciare il campo. (Dall'81' Neres s.v.)