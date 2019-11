Le pagelle dell'Ajax - Ziyech inventa, Blind ingenuo

Hakim Ziyech

© foto di Imago/Image Sport

Onana 6,5 – Prende 4 gol ma non ha grosse responsabilità. Salva il risultato con una grande parata nel finale.

Mazraoui 6,5 – Positivo in entrambe le fasi. Nel finale va vicino al gol in contropiede.

Veltman 5 – Mura le iniziative inglesi con senso della posizione. Rovina tutto causando il secondo rigore.

Blind 4,5 – Ingenuo, prende due gialli evitabili, spianando la strada alla clamorosa rimonta Blues.

Tagliafico 6 – Si guadagna la punizione dalla quale scaturisce l’1-0. Cerca di tamponare le sfuriate avversarie.

Van de Beek 6,5 – Meno brillante del solito ma anche in una serata non eccezionale mette il suo timbro.

Martinez 6,5 – Dinamismo e visione di gioco. Si abbassa spesso sulla linea dei difensori per avviare la manovra.

Neres 6,5 – Tecnica e velocità di pensiero. Si intende ad occhi chiusi con Ziyech, spettacolari alcuni scambi. (73' Schuurs 6 - Ten Hag lo getta nella mischia per ridisegnare la difesa dopo la doppia espulsione di Blind e Veltman).

Ziyech 7,5 – La qualità al potere. Mai banale quando ha il pallone tra i piedi. Confeziona due assist e propizia il terzo gol. (73' Alvarez 6 - Cambio puramente tattico, contribuisce alla difesa del pareggio).

Promes 7 – Sblocca su punizione sfruttando la deviazione di Abraham e raddoppia con un guizzo da centravanti.

Tadic 6,5 – Intelligenza calcistica superiore. Gioca per la squadra, non dando punti di riferimento e aprendo spazi per i compagni.