Le pagelle dell'Ajax - Ziyech-Tadic per un punto d'oro. Onana, che errore

Risultato finale: Benfica-Ajax 1-1

Onana 5 - Due minuti di pura follia nel primo tempo. Rischia la frittata sul pressing di Jonas: dopo qualche tocco di troppo, salva la faccia e pulisce l'area. Sulla rimessa laterale da lui procurata compie un'indecifrabile uscita a vuoto, propiziando il vantaggio lusitano. Doppio intervento allo scadere che ne solleva le sorti (e il giudizio).

Mazraoui 5 - Due passi indietro rispetto alla gara d'andata. Che non bissi il gol vittoria è il problema minore: non appoggia le trame olandesi e soffre le iniziative del dirimpettaio Grimaldo, travolto da un suo intervento a gamba tesa che meriterebbe quantomeno il giallo, incomprensibilmente tenuto in tasca da Rocchi.

De Ligt 6 - Coinvolto nel soporifero palleggio orizzontale dell'Ajax nel primo tempo. Non corre rischi sostanziali: paga una scivolata in ritardo su Cervi con un giallo che non condiziona la sua serata. Con Blind c'è intesa, è agevolato dagli indugi offensivi per buona parte della gara del Benfica.

Blind 6 - Spartisce gli oneri in opposizione con De Ligt. Lontano dai riflettori, ma il suo è un lavoro in sordina efficace. Il vantaggio di Jonas è una casualità ed è determinato esclusivamente dalla follia di Onana. Senza perdere la tramontana, è protagonista di alcuni buon intercetti.

Tagliafico 6 - Solidità in contenimento che fa da contraltare alla pochezza in appoggio. Eccezion fatta per un paio di frangenti, alza il muro e concede il lecito ai break avversari sulla corsia di competenza.

De Jong 6 - In una partita in cui il palleggio della truppa arranca ed emerge solo a sporadici tratti, prova come può a migliorare la fluidità della circolazione. Non ruba l'occhio, ma si propone più degli altri e guadagna qualche piazzato di gran carriera. Nel finale chiede il cambio per un colpo all'anca. (Dall'86' Wober s.v.).

Schone 5 - Regia inadeguata, che contribuisce sensibilmente alla piattezza dello sviluppo della manovra biancorossa. Contratto e poco reattivo, si fa soffiare palla in una zona sanguinosa da Gabriel, che per sua fortuna vanifica una ghiotta ripartenza per un eccesso di frenesia.

Van de Beek 5,5 - In chiusura di primo tempo ha tra i piedi l'occasione di pareggiare, ma il suo diagonale da distanza zero si perde a lato. Si adegua ai toni mesti di un centrocampo che non gira: poche giocate utili alla causa nelle due fasi.

Neres 5 - È la mossa a sorpresa di Ten Hag, che lo lancia nella mischia soprattutto in virtù delle condizioni precarie di Dolberg. Spreca una grande chance con una prova evanescente: non crea superiorità e fatica a sfondare. Il tecnico dei Lancieri torna sui suoi passi al minuto settantaquattro, quando lo richiama alla base. (Dal 74' Dolberg 6 - Poche chance per colpire).

Tadic 6,5 - Regala un pari che vale oro: innescato dal tracciante chirurgico di Ziyech, sfugge a Ruben Dias e André Almeida, mette fuori causa Vlachodimos in maniera un po' fortunosa e trova il gol in spaccata, da una mattonella defilata.

Ziyech 6,5 - Pur in una serata al di sotto delle sue potenzialità risulta decisivo con il lancio illuminante per Tadic, che ringrazia e segna. Cifra tecnica indispensabile per questo Ajax: è l'uomo in più, anche questa sera.