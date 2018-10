Le pagelle dell'Alaves - Garcia sugli scudi, difesa granitica

Risultato finale: Alaves-Real Madrid 1-0

© foto di J.M.Colomo

Pacheco 6.5 - Reattivo in più circostanze sui tentativi avversari. E’ sempre alta la sua concentrazione.

Navarro 6.5 - Ha bisogno di pochi minuti per imbavagliare Ceballos, poi non lo perde più.

Laguardia 7 - Non perde mai di vista il pallone, chiunque gli si presenti di fronte.

Maripan 7 - Ottima l’intesa con il suo compagno di reparto, bravo contro uno dei migliori attacchi del campionato. Dall’88’ Aguirregabiria SV.

Duarte 6.5 - Per non poco non trova il gol della domenica a suggellare un match sicuramente sufficiente.

Brasanac 6 - Buono il contributo in copertura sugli affondi avversari.

Pina 6.5 - E’ costretto a ragionare molto più velocemente rispetto al solito perché nella morsa del Real Madrid non c’è spazio per i giochi di prestigio. In pochi tocchi verticalizza spesso il gioco.

Wakaso 6.5 - Mette in campo la giusta dose di grinta contro i palleggiatori sicuramente di un altro livello del Real Madrid. Dal 74’ Garcia 7.5 - E’ l’idolo dei tifosi questa sera grazie all’incornata che in pieno recupero porta una vittoria epica.

Ibai 5.5 - E’ tra i principali protagonisti dell’ottimo inizio di campionato della sua squadra, ma questo pomeriggio non sfodera la miglior prestazione. Dal 67’ Sobrino 6 - Dà il suo contributo nel finale.

Calleri 6.5 - Si muove moltissimo per non finire nella trappola dei due centrali del Real Madrid

Jony 6 - Ha sul piede mancino l’occasione più ghiotta del match, ma la sciupa malamente. Trova di fronte il calciatore più in forma del Real Madrid e spesso trova difficoltà nell’affondare il colpo.