Le pagelle dell'Alaves - Gol pazzesco di Lucas, Pacheco miracoloso

Risultato finale Alaves-Atletico Madrid 1-1

Pacheco 6.5 - Nel primo tempo neanche si sporca i guanti. Fatica, eccome, nei secondi 45 minuti. Fa il doppio miracolo sugli errori difensivi di Magallan.

Martin 6 - Si preoccupa più di difendere la fascia che di lanciarsi in avanti. Argina bene Saul. Accusa il gol subìto e sbanda qualche minuto.

Laguardia 6.5 - Non sbaglia un colpo, ottima prestazione difensiva. Ingaggia il duello con Diego Costa e riesce ad annullarlo. Stringe i denti nel finale.

Magallan 5 - Due errori clamorosi, di cui un retropassaggio mortifero, rischiano di far soccombere l'Alaves. Dovrà ringraziare il suo portiere per averlo salvato.

Duarte 6 - Garantisce buona progressione sulla fascia, la catena con Rioja funziona. Prova anche la gloria personale, dopo una bella combinazione in aerea.

Vidal 6 - Spinta costante sulla corsia e tanta grinta. Troppo rinunciatario nel primo tempo, acquisisce maggior coraggio con il passare dei minuti.

Garcia 5.5 - Il muro che alza a centrocampo è facilmente aggirabile. Complici i tanti errori in disimpegno e nei passaggi e la poca aggressività.

Wakaso 6 - Il tiro dalla distanza non è la sua specialità ma ci prova lo stesso. Bravo invece quando si tratta di spezzare la manovra avversaria. (Dal 76' Burke s.v.).

Rioja 6 - Si dimostra uno dei più intraprendenti in campo. Prova l'azione in solitaria e si spinge spesso sul fondo, conquistando preziosi corner. (Dal 68' Pons 6 - Servivano forze fresche in una partita ad alti ritmi. Dà nuovo brio).

Joselu 5.5 - Ha la prima vera occasione per l'Alaves a inizio secondo tempo, con un colpo di testa di poco fuori. Nessun altro acuto, però, per la punta. (Dall'88' Pina s.v.).

Lucas 7 - Un fantasma per tutta la partita, almeno fino al gol pazzesco all'83' contro la sua ex che l'ha malamente scaricato. Un 1-1 che vale quanto una vittoria.