Le pagelle dell'Alaves - Guidetti decisivo, difesa insuperabile

Risultato finale: Eibar-Alaves 0-1

Pacheco 6.5 - Tutto sommato non è chiamato ad interventi straordinari: ordinaria amministrazione, si fa sempre trovare pronto sui timidi tentativi degli avversari. Bravo sul tiro velenoso di Leon nella ripresa.

Aguirregabiria 7 - Gioca una partita attenta in fase difensiva, concede solo le briciole ad Inui. Ci si aspettava qualcosina di più nella metà campo avversaria, ma in generale è tra i migliori dei suoi.

Laguardia 7 - Tutti i palloni vaganti nell’area di rigore dell’Eibar vengono calamitati dalla sua fronte: arriva sempre in anticipo su Kike e compagni, insuperabile.

Ely 7 - Anche lui, come Laguardia, legge bene il tempo dei vari cross indirizzati verso l’area da Pena e Leon. Rischia poco e nulla, resta concentrato fino all’ultimo.

Duarte 5.5 - Viene aiutato molto raramente da Pedraza e, contro due treni come Leon e Pena fa moltissima fatica. Partita di totale sofferenza a livello difensivo.

Manu Garcia 6.5 - Compie almeno due o tre interventi da incontrista vero, è provvidenziale nel primo tempo in scivolata su Orellana. Guida con personalità il centrocampo.

Pina 5.5 - Un po’ sottotono, non riesce quasi mai a far ripartire l’azione. Perde quasi tutti i duelli in mezzo al campo con Diop e Dani Garcia.

Ibai 5.5 - Si sacrifica molto per provare a dar manforte in fase difensiva ad Aguirregabiria. In avanti si nota molto poco, non riesce quasi mai a creare pericoli dalle parti di Dmitovic. (Dall’80’ Munir s.v.)

Pedraza 5 - Il peggiore in campo. E non solo perché è impreciso negli ultimi trenta metri, ma anche perché in fase difensiva è pigro e non riesce a dare un importante contributo a Juncà. (Dal 73’ Wakaso 6 - Dà fisicità nei minuti finali a protezione del risultato.)

Sobrino 6.5 - Si muove molto, svaria per tutto il fronte d’attacco mandando nel panico la retroguardia dell’Eibar in ogni azione di contropiede. Suo, inoltre, l’assist per il gol di Guidetti. (Dall’86’ Alexis s.v.)

Guidetti 7 - Molto statico in avanti, non particolarmente brillante. Però ha il grande merito di sbloccare l’incontro e mettere la gara in discesa alla propria squadra: se l'Alaves porta a casa i tre punti è anche merito suo.