Le pagelle dell'Alaves - Incubo Wakaso, Munir il migliore

Alaves-Atletico Madrid 0-1

Sivera 6 - Nel primo tempo bagna il suo esordio in campionato con una grandissima parata su Diego Costa, bravo nel calciare di potenza da posizione ravvicinata. È sfortunato poi nella ripresa, quando per cercare di neutralizzare un tiro di Vitolo colpisce in pieno il palo ed è costretto ad abbandonare il campo (dal 62' Pacheco 7 - Entra e para subito il rigore a Torres. Non riesce però a neutralizzare anche quello di Gameiro, che segna lo 0-1 finale.)

Alexis 5,5 - Dalla sua parte ha un Vitolo in forma strepitosa, lo contiene solo per un tempo: nella seconda frazione è in perenne difficoltà.

Maripan 6 - Buona partita, senza sbavature.

Laguardia 5,5 -Rischia in un paio di occasioni, ma è molto concreto ed efficace.

Dieguez 6 - Attento in difesa, è anche coraggioso nell'andare in sovrapposizione diverse volte.

Pedraza 6,5 - Fa entrambe le fasi con tanta qualità. Nel finale sfiora la rete con un sinistro che esce di un soffio sul palo lontano.

Wakaso 4,5 -Giornata da dimenticare per lui, che causa entrambi i rigori concessi a favore dell'Atletico: il primo per aver abbattuto Vitolo, il secondo per un netto tocco di mano su un tiro di Torres (dal 79' Manu s.v.)

Pina 6 - Solite ottime geometrie, ma soffre quando Correa viene a giocare dentro il campo.

Sobrino 6 - Parte fortissimo, poi cala col passare dei minuti. Sullo 0-0 ha una grande opportunità, ma perde il tempo di calciare.

Guidetti 6 - Fatica nel primo tempo, mentre nella ripresa sfiora l'eurogol con un potente tiro dai 25 metri, deviato da Werner in angolo (dal 72' Ibai s.v.)

Munir 7 - Fa un super primo tempo, con tanti strappi e break in velocità: da solo mette in apprensione tutto l'Atletico. Sullo 0-1 anticipa Godin e di controbalzo spedisce la palla di pochissimo sopra la traversa.