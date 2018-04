Le pagelle dell'Alaves - Pacheco salva, male il centrocampo

Risultato finale: Espanyol-Alaves 0-0.

Pacheco 6.5 - Nel primo tempo non viene impegnato molto, ma compie un paio di interventi che salvano il risultato. Bene in uscita.

Aguirregabiria 5 - Lascia troppo spazio ad Aaron, non riesce mai a fermare le avanzate offensive dei padroni di casa.

Laguardia 6.5 - Compie un paio di sbavature, ma comunque riesce a giocare una buonissima partita. Bene anche sui palloni alti.

Ely 6 - Non soffre particolarmente, bene in posizionamento e anche in fase di impostazione. Non corre mai pericoli.

Rubén Duarte 6 - Gioca bene sulla corsia esterna e non lascia molto spazio. Dalle sue parti l'Espanyol non affonda mai.

Sobrino 6 - Un paio di buone giocate, ma spesso si isola. Bene invece in copertura, dove non concede molto.

Pina 5.5 - Poche giocate offensive, ancora meno in copertura. Non riesce quasi mai ad imporre il palleggio in mezzo al campo.

Torres 5 - Sbaglia troppo, soprattutto in fase di verticalizzazione. Perde anche moltissimi contrasti fisici.

Burgui 6 - Nel primo tempo effettua un paio di buone giocate pericolose, nella ripresa cala d’intensità e l’Alaves ne risente. (Dal 67’ Pedraza 5 - Sbaglia troppo, non incide praticamente mai).

Guidetti 6 - Bene nel primo tempo, dove si muove tra le linee e non dà punti di riferimento. (Dal 77’ Hernan Perez 5.5 - Regala un paio di contropiedi pericolosi agli avversari).

Munir 6 - Compie diverse buone giocate in attacco, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si vede molto meno. (Dall’84’ Wakaso s.v.).