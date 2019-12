Le pagelle dell'Alaves - Pere Pons ci prova, difesa da incubo

© foto di Stefano Di Bella

Barcellona-Alaves 4-1 (14' Griezmann, 45' Vidal, 56' Pons, 70' Messi, 75' Suarez)

Pacheco 5.5 - Prova in tutti i modi a chiudere sulle giocate dei padroni di casa, ma la partita diventa praticamente un tiro al bersaglio. Salva il salvabile, ma è una serata disastrosa per tutti.

Aguirregabiria 5.5 - Uno dei pochi della linea difensiva che cerca di interrompere gli attacchi da parte dei padroni di casa, ma quando Griezmann parte è sempre difficile tenerlo.

Ely 4.5 - Una partita praticamente impossibile, non riesce mai a gestire le incursioni da parte dei giocatori di casa. Soffre molto, soprattutto sulle imbucate di Messi.

Navarro 4.5 - Errori grossolani, giocate da rivedere e tante disattenzioni. Sulla sua coscienza l'azione del primo gol, dove buca l'intervento e spalanca le porte alla rete di Griezmann.

Duarte 6 - Uno dei pochi a non mollare la presa, ottimo l'assist che porta al gol del 2-1. Nel momento di maggiore pressione sfiora anche la rete del pari, buona prova di carattere per l'esterno mancino.

Aleix Vidal 5.5 - Si fa prendere in mezzo dalle giocate degli avversari e non riesce mai a sporcare le linee di passaggio. Nella ripresa prova a farsi vedere in attacco, ma la sua prova rimane sotto la sufficienza. (Dall'86' Burke s.v.).

Munoz 5 - Non è mai facile giocare al Camp Nou, ma soffre costantemente il pressing da parte della squadra di Valverde. Male anche quando prova ad impostare. (Dal 53' Rioja 5.5 - Dà maggiore ritmo al centrocampo, ma non riesce quasi mai a dare la scossa decisiva).

Pons 6.5 - Prova a costruire qualcosa, ma è impegnato più a difendere che ad attaccare. Soffre molte incursioni, poi nella ripresa trova un gran bel gol. Un inserimento, una rete: deve assolutamente farsi vedere di più nell'area avversaria.

Manuel Sanchez 5 - Pochi palloni toccati e una prestazione da dimenticare assolutamente. Male anche negli inserimenti, dalle sue parti i blaugrana fanno il bello e il cattivo tempo.

Wakaso 5.5 - Un paio di buone giocate nello stretto, ma pensa più a dare spettacolo che a creare gioco in una partita complicata sotto ogni punto di vista. (Dal 71' Joselu 5.5 - Prova a cambiare il match, ma viene servito poco e lui non fa niente per farsi notare dai compagni. )

Lucas Perez 6 - Lotta da solo e spesso prova a gestire il reparto, viene anche servito pochissimo. Nella ripresa si muove di meno e non riesce nemmeno a sfruttare il momento di calo da parte dei padroni di casa.