Le pagelle dell'Amiens - Mendoza ci prova, Konate inesistente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paris Saint-Germain - Amiens 4-1 (10' Mbappé, 46' Neymar, 65' Mbappé, 70' Mendoza, 84' Icardi)

Gurtner 6 - Prova in tutti i modi a tenere a galla ai suoi, è uno dei migliori in campo con diversi interventi decisivi. Evita un passivo maggiore, buona prova da parte del numero 1 ospite anche se i quattro gol pesano troppo. Non ha colpe, è davvero l'ultimo a mollare.

Calabresi 5 - Inizia a commettere qualche fallo di troppo e si fa trascinare dalle provocazioni di Neymar. Lascia anche troppo spazio alle giocate di Mbappé e Bernat.

Lefort 5.5 - Non una buonissima prestazione, soprattutto sui palloni che spiovono in area. Spesso soffre le imbucate in profondità da parte dei fantasisti parigini.

Dibassy 6 - Si sacrifica in tutti i modi, ribatte un gran tiro di Mbappé nel primo tempo. Nella ripresa sfiora una rete stupenda, il suo colpo di tacco trova prima Navas e poi la traversa.

Aleesami 5 - Come il compagno di reparto soffre le giocate da parte dei padroni di casa, quando partono in contropiede sono devastanti per chiunque.

Gnahoré 5 - Fa fatica e non riesce mai a recuperare palloni in mezzo al campo. Spesso si fa prendere in mezzo alle giocate dei parigini, non riesce mai ad imporsi. (Dal 64' Blin 5.5 - Non ha un buon impatto sulla gara e spesso gira a vuoto senza mai trovare la giusta posizione).

Zungu 5 - Come il compagno di reparto soffre le giocate di Paredes e Verratti, non riesce mai ad imporsi: manca anche quando c'è da impostare e l'Amiens soffre durante tutto il match.

Monconduit 5.5 - Nel primo tempo si vede poco e nulla, nella ripresa prova qualche accelerazione in più ma non riesce quasi mai a spaventare la retroguardia parigina. (Dall'82' Akolo s.v.).

Mendoza 6.5 - Un paio di buone giocate nella ripresa, si fa trovare pronto e non sbaglia la gran palla di Diabate. Ma il match era già indirizzato, da quel momento in poi non si fa più vedere.

Konate 4.5 - Partita insufficiente sotto tutti gli aspetti. Non si fa mai vedere e non dà profondità alla squadra: manca in area e non crea mai situazioni di gioco pericolose. Partita da dimenticare in fretta.

Diabate 6 - Si accende ad intermittenza e non si vede quasi mai quando l'Amiens attacca, ma grazie ad una sua giocata Mendoza trova il gol del 3-1. Dopo l'unica giocata pericolosa della sua gara viene sostituito. (Dal 71' Cornette 5.5 - Un solo tiro a spaventare Navas, ma nulla di eccezionale nei 20' finali).