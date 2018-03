Le pagelle dell'Angers - Mangani ordinato, Ekambi cambia la sfida

Risultato finale: PSG-Angers 2-1

Butelle 6,5 - Salva i suoi da un passivo più pesante, da applausi la sua risposta al colpo di tacco in avvio di Cavani. Non può nulla invece sullo scatenato Mbappe.

Manceau 5 - Sbaglia completamente la lettura del tocco morbido di Thiago Silva venendo scavalcato dal pallone dal quale nasce il secondo gol di Mbappe, nel primo invece non si alza bene e tiene in gioco il francese.

Pavlovic 6,5 - Fa valere i suoi centimetri nella retroguardia dell'Angers, marca da vicino Cavani senza concedere troppi spazi al Matador.

Thomas 6 - Si prende una brutta scarpata sul fianco tanto da far espellere Thiago Motta, si lancia anche in qualche sortita offensiva sui calci piazzati.

Bamba 5,5 - Qualche responsabilità sulla prima rete del PSG, più veloce Mbappe che gli passa alle spalle. Si prende anche un giallo per una manata sul francese.

Santamaria 5,5 - Prova a far filtro davanti alla difesa, ha qualche problema nel contenere Draxler. Ci prova con poca fortuna dalla distanza.

Ketkeophomphone 5 - Comincia bene ma si perde alla distanza, l'esterno di Laos si lascia andare a qualche dribbling di troppo finendo per essere poco efficace. (Dal 59' Toure 5,5 - Apporto non dei migliori per il nuovo entrato, bruciato spesso in velocità da Kurzawa).

Coulibaly 6 - Lotta a denti stretti in mezzo al campo provando a rifornire l'attacco asfittico dell'Angers, uno degli ultimi a mollare. (Dal 78' Guillaume sv).

Mangani 6,5 - L'ex Chievo non sbaglia praticamente un pallone, non eccede nella giocata e rischia anche di siglare un gran bel gol al volo con il mancino dal limite dell'area di rigore.

Tait 6,5 - Tra i migliori in campo dell'Angers, si lancia spesso a tutta velocità sulla fascia di Dani Alves superando con troppa facilità il brasiliano. E' lui il vero attaccante della squadra di Moulin.

Kanga Aka 5 - Apporto nullo in termini di peso offensivo per il giovanissimo attaccante dell'Angers, non calcia mai verso la porta di Trapp. (Dal 59' Ekambi 7 - Il suo ingresso cambia il volto della sfida, prima sigla la rete che accorcia le distanze poi nel finale si vede negare il pari da Trapp).