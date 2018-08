Le pagelle dell'Angers - Reine-Adelaide e Tait positivi, male la difesa

Risultato finale: Paris Saint-Germain-Angers 3-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Butelle 6.5 - Nulla può sui gol del PSG ma poi si fa vedere quando nega la gioia del gol a Mbappé mettendo il pallone in corner con un ottimo guizzo.

Manceau 5.5 - Non perfetto come tutta la difesa in occasione dei gol del PSG, nonostante buone chiusure su Di Maria e Mbappé nel primo tempo.

Traoré 5.5 - Granitico al centro della difesa nel primo tempo, crolla sotto i colpi del PSG nella seconda frazione di gara.

Pavlovic 5.5 - Si oppone di testa alle imbeccate di Neymar alla ricerca di Cavani e Mbappé. Nella ripresa si frantuma come tutta la retroguardia.

Capelle 5 - Dalla sua parte nascono i cross per il gol di Cavani e Neymar. Si dimentica di Mbappé in occasione del gol del 2-1 (Dall'81' Ait Nouri sv).

N'Doye 6 - Insegue l'avversario di turno con grande dinamicità e generosità. Uno dei pochi a salvarsi.

Santamaria 5.5 - Gioca come play basso ma la qualità del centrocampo del PSG lo mette in difficoltà perdendo troppi palloni facili.

Mangani 6 - Non inizia bene come tutto l'Angers poi prende fiducia. Freddo quando dal dischetto pareggia i conti.

Fuligni 5.5 - Gioca più basso rispetto al solito. Più che un elemento del tridente è il quinto di destra di centrocampo badando più alla fase difensiva che ad attaccare (Dal 61' Kanga 6 - Scalda i guantoni ad Areola con una conclusione dalla distanza).

Reine-Adelaide 6 - Cerca sempre i tagli verso l'area di rigore, eludendo la marcatura avversaria. Solo una grande parata di Areola gli nega la gioia del gol (Dal 76' El Melali sv).

Tait 6 - Più propositivo rispetto a Fuligni, crea grattacapi alla difesa del PSG con la sua velocità. Si procura il rigore dell'1-1 con un ottimo inserimento.