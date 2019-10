Le pagelle dell'Angers - Santamaria il meno peggio, male l'attacco

Risultato finale: PSG-Angers 4-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Butelle 5 - Non trasmette sicurezza. Quattro gol subiti e qualche intervento non sempre perfetto.

Manceau 4 - Neymar è troppo per lui. Non può che soffrire.

Traore 4.5 - Troppo disattento e distratto. Soffre Icardi.

Thomas 4.5 - Come il compagno non può nulla contro l'attacco parigino. Costante difficoltà.

Nouri 4.5 - Sempre preso in mezzo, fatica come non mai. Rimane negli spogliatoi all'intervallo. (dal 46' Thioub 4 - Se il compagno ha fatto male, lui riesce nell'impresa di fare peggio)

Santamaria 5 - Uno degli ultimi ad arrendersi. Ci prova un paio di volte dalla distanza senza successo.

Bobichon 4.5 - Non fa filtro e non costruisce. Serata da cancellare in fretta. (dal 55' Mangani 4.5 - Dà esattamente lo stesso contributo insufficiente del compagno che sostituisce)

Pereira 5 - Prova a mettere qualità ma l'esame di questa sera è troppo severo per lui.

Ninga 4.5 - Ci prova un po' più di qualche compagno ma i risultati sono insufficienti.

Capelle 4 - Non vede mai il pallone. Meriti del PSG e demeriti suoi.

Alioui 4 - Un gol divorato e poco altro. Davvero impalpabile. (dal 79' Kanga Aka s.v.).