Le pagelle dell'Apollon - Gran gol di Faupala, male Sachetti

Risultato finale: Apollon Limassol-Lazio 2-0.

© foto di Federico De Luca

Bruno Vale 6 - Molto attento durante tutta la sfida, non concede niente. In uscita non si fa mai sorprendere dai traversoni da parte dei biancocelesti.

João Pedro 6.5 - Uno dei migliori in campo, compie entrambe le fasi. Sbaglia pochissimo, si inventa anche il cross che innesca Faupala. Dalle sue parti non si passa praticamente mai.

Roberge 6 - Guida molto bene la linea difensiva, limita le giocate e i movimenti di Caicedo. Attento anche sui palloni alti, concede poco e nulla agli attaccanti biancocelesti.

Ouedraogo 6.5 - Più attento rispetto al compagno di reparto, compie meno sbavature. Gioca spesso in anticipo, attaccando gli avversari direttamente sulla trequarti.

Soumah 6 - Nel primo tempo si limita a compiere la fase difensiva, nella ripresa trova spazi e prova spesso ad affondare sulla corsia di competenza.

Spoljaric 6 - Inizia con il freno a mano tirato, cresce con il passare dei minuti. Spesso copre bene e non lascia spazio alle giocate in profondità della Lazio, chiude anche le linee di passaggio.

Sachetti 5.5 - Manca molto in mezzo al campo e perde diversi palloni inutili. Serve più consistenza, soprattutto nei momenti cruciali del match.

Sardinero 6 - Qualche buona giocata sulla fascia, ma dalle sue parti c'è Acerbi. Spesso prova il suggerimento in profondità, si muove molto tra le linee. (Dal 78' Zelaya 6 - Entra bene in campo, aiuta anche in fase difensiva).

Markovic 6 - Uno dei meno propositivi, non riesce a far vedere le sue qualità. Cataldi fa un buon lavoro, contenendolo molto bene. Nel finale si riscatta parzialmente segnando il gol del 2-0.

Schembri 5.5 - Da un giocatore della sua esperienza ci si aspetta molto di più. Non fa mai la differenza, Bastos lo limita molto bene. (Dal 66' Papoulis 6.5 - Non si tira indietro e corre per due, confeziona anche l'assist per la seconda rete).

Faupala 6 - Si inventa un gran bel gol, supera Proto in rovesciata. È il suo primo gol europeo, il primo anche con la maglia dell'Apollon. E non poteva trovare modo migliore per sbloccarsi. (Dal 66' Maglica 6 - Buon impatto sul match, anche se spesso utilizza troppa cattiveria).