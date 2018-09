Le pagelle dell'Apollon - Joao Pedro in difficoltà, che impatto di Carayol

Risultato finale: Lazio-Apollon Limassol 2-1

Bruno Vale 6,5 - Pronti via e si vede subito costretto a deviare in porta una conclusione insidiosa di Murgia. Sicuro anche nelle uscite in area, nulla può sui gol della Lazio.

Joao Pedro 5 - Nel primo tempo va sempre in sofferenza su Durmisi, nella ripresa atterra Caicedo all’interno dell’area di rigore.

Yuste 5,5 - La magia di Caicedo è molto bello ma lui gli lascia troppo spazio per colpire. Ha il merito di salvare sulla linea il tocco di Lulic anche se è più demerito del bosniaco.

Roberge 6 - Meglio rispetto al suo collega di reperto, respinge un gran numero di palloni di testa anche non è preciso sul gol.

Vasiliou 6 - Si fa vedere sulla fascia sinistra, ma è sempre in ritardo quando Basta scende sulla destra.

Kyriakou 5,5 - Si vede poco in fase di rottura del gioco, lasciato in panchina dal tecnico (Dal 46’ Markovic 6 - I suoi calci di punizione sono sempre pericolosi. Colpisce il palo nel finale).

Sachetti 6 - Il gioco passa spesso dai suoi piedi sia se si deve giocare palla a terra sia se si deve ricorrere al lancio profondo.

Schembri 6 - Aiuta poco Joao Pedro in difesa, cresce nella ripresa dove sfiora la rete del pareggio con un bel colpo di testa.

Pereyra 5,5 - Gioca fra le linee cercando di cogliere gli errori dei giocatori della Lazio. Impreciso sui calci da fermo (Dal 69’ Zelaya 6,5 - Ha il merito di crederci dopo un rimpallo in area e realizzare il 2-1).

Papoulis 6,5 - Più attivo rispetto a Schembri attacca spesso Bastos e cercando il dialogo con Maglica.

Maglica 5,5 - Si ritrova spesso uno contro tre, viene cercato spesso e lui prova a lavorare per la squadra ma incide poco (Dal 46’ Carayol 6,5 - Crea scompiglio nella difesa biancoceleste anche se in certi frangenti è poco altruista).