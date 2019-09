Le pagelle dell'Arsenal - Aubameyang lascia il segno, ingenuo Xhaka

Risultato finale: Arsenal-Tottenham 2-2

© foto di Imago/Image Sport

Leno 5,5 - Subisce due reti, imparabile il rigore ma ingenuo in occasione della prima rete degli Spurs. Non trattiene un tentativo abbastanza semplice di Lamela ed Eriksen ringrazia, rischia di ripetersi ma viene graziato.

Maitland-Niles 5,5 - Non una grande prova del giovane terzino, ha un cliente abbastanza scomodo cui tenere a bada come il coreano Son. Pecca in chiusura su Eriksen nell'azione del vantaggio degli ospiti.

Sokratis 6,5 - Tiene bene la posizione, l'ex difensore di Milan e Genoa ha davvero poco da fare nelle occasioni del Tottenham. Non sostenuto benissimo dal compagno di reparto David Luiz. Nella ripresa prende guida la retroguardia con saggezza.

David Luiz 5 - Doveva essere il rinforzo per il reparto arretrato dei Gunners, oggi l'uomo in meno della formazione di Emery. Si prende qualche pausa di troppo, facilmente aggirato da Son nell'azione del vantaggio del Tottenham.

Kolasinac 6 - Sul suo versante l'Arsenal rischia veramente pochissimo, quando chiamato in causa si fa trovare pronto in sovrapposizione. Prova abbastanza sufficiente la sua dialogando spesso con Aubameyang.

Torreira 5,5 - Prova spesso l'inserimento l'ex centrocampista della Sampdoria, perde qualche duello con Winks. Ci prova dalla distanza senza molta fortuna, ci si poteva aspettare qualcosa in più. (Dal 61' Ceballos 6 - Dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo impegna Lloris, nel finale prova a rendersi protagonista).

Xhaka 5 - Parte abbastanza bene il centrocampista svizzero, dispensa diversi palloni per i compagni. Sul finire del primo tempo però commette un errore inaccettabile per un partita di questo livello, regala ingenuamente il calcio di rigore del momentaneo raddoppio Spurs.

Guendouzi 7 - Intenso, pericoloso e mai domo. Una partita praticamente perfetta per il centrocampista francese, impegna seriamente Lloris e firma anche fortunosamente l'assist per la rete del pari di Aubameyang.

Pepe 6,5 - Una scheggia impazzita nella retroguardia del Tottenham, continui cambi di passo e traversoni per i compagni. Prova spesso la conclusione, pecca di fortuna ma svolge un grande lavoro.

Lacazette 7 - Un giocatore praticamente determinante per le sorti dell'Arsenal, tiene in piedi l'attacco dei Gunners. Giocata da campione quella che vale il gol che riapre la sfide, costretto a lasciare il campo nella ripresa per infortunio. (Dal 68' Mkhitaryan 5,5 - Ci si poteva aspettare un approccio diverso, non perfetto quando viene innescato dai compagni).

Aubameyang 6,5 - Non poteva mancare di certo la sua firma nel derby, si eclissa per una ventina di minuti ma torna alla carica nel momento chiave della sfida. Furbo e intelligente a mettere la zampata che vale il pareggio in rimonta.